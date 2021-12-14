"Л = любов": Камінська показала миле ФОТО з колишнім чоловіком і дітьми

Співачка Слава Камінська та її ексчоловік, пластичний хірург Едгар Камінський продовжують подавати приклад, якими мають бути стосунки розлученої пари, яка має спільних дітей.

Ідилічним фото зі святкування 7-річчя сина, Леонарда артистка поділилася в Instagram.

"Е + С = Л ❤️ Л = любов, Л = Леонард, Л = Лаура. Таке просте рівняння, в якому закладений сенс на все життя", - написала Слава.

Едгара зі Славою навіки пов'язали спільні діти фото з instagram камінської

"Наші діти - це викапані ми, і зараз це не просто красива метафора )) Спасибі мамі за те, яка я була тоді, що не посоромилася написати і запросити. Спасибі тобі, Едгар, за те, яка я була протягом 6 років. Спасибі, Леон та Лаура, за те, яка я зараз", - додала зірка.

Едгар спільного фото з колишньою в себе не викладав, проте погодився, що вони з сином - одне лице.

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Нагадаємо, свого часу Слава скаржилася на те, що під час вагітностей їй бракувало підтримки Едгара, який міг не розмовляти з нею тижнями та звинувачувати в "п*здоватізмі". Не сприяло зміцненню стосунків пари й те, що в їхнє життя активно втручалися свекруха з тещею.

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