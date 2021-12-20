Пишна краса в купальниках і національних костюмах: хто виборов корони Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021

18-го грудня у Національному Театрі імені Лесі Українки в Києві відбувся фінал конкурсу Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021.
27 учасниць зі всієї країни змагалися за право поїхати на конкурс Miss Worl Plus Size, що відбудеться наступного року у Бразилії.
Цього року звання Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 дісталося Євгенії Чумаковій-Ярошенко з Харкова.
Корону Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 отримала Колмикова Катерина з Маріуполя.
Звання MS World Plus Size Ukraine 2021 виборола Кузіна Ольга з Полтави.
MS Ukraine Plus Size Queen 2021 дісталося Черепні Галині з Харкова.
Революційний конкурс для дівчат розміру Plus Size проходить із 2019 року. Його власницею є Тетяна Котьолкіна.
Цього року головою журі була Міла Кузнєцова, відома як рекордсменка і власниця найбільших грудей України.
Як і на кожному конкурсі краси, дівчата плюс сайз виходили в купальниках, у нацональних костюмах, змагалися в талантах та дефілювали у вечірніх сукнях.
Гостей заходу розважали зірки шоубізу Віталій Козловський, Анна Трінчер та Khayat.
Усі фото Дмитро Амідов для ТаблоID