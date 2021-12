Пишна краса в купальниках і національних костюмах: хто виборов корони Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021

18-го грудня у Національному Театрі імені Лесі Українки в Києві відбувся фінал конкурсу Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021.

27 учасниць зі всієї країни змагалися за право поїхати на конкурс Miss Worl Plus Size, що відбудеться наступного року у Бразилії.

Цього року звання Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 дісталося Євгенії Чумаковій-Ярошенко з Харкова.

Євгенія Чумакова - професійна візажистка фото дмитро амідов

Корону Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 отримала Колмикова Катерина з Маріуполя.

Катерина Колмикова - актриса театру "Conception" у Маріуполі

Звання MS World Plus Size Ukraine 2021 виборола Кузіна Ольга з Полтави.

23-річна офіцерка ДСНС Ольга Кузіна з Харкова

MS Ukraine Plus Size Queen 2021 дісталося Черепні Галині з Харкова.

Адвокатка та бізнеследі Галина Черепня (в синьому) з Харкова

Революційний конкурс для дівчат розміру Plus Size проходить із 2019 року. Його власницею є Тетяна Котьолкіна.

Генеральна директорка конкурсу Тетяна Котьолкіна

Цього року головою журі була Міла Кузнєцова, відома як рекордсменка і власниця найбільших грудей України.

Як і на кожному конкурсі краси, дівчата плюс сайз виходили в купальниках, у нацональних костюмах, змагалися в талантах та дефілювали у вечірніх сукнях.

Гостей заходу розважали зірки шоубізу Віталій Козловський, Анна Трінчер та Khayat.

Ірина та В'ячеслав Дюденки

Анна Трінчер, до речі, днями жалілася на те, що ніяк не може повністю прийняти своє тіло

Конкурс національних костюмів завжди видовищний та яскравий

Дівчата старалися

Конкурсантки згадали і про війну на Донбасі, і про окупований Крим

Рептилії теж були

Khayat трішки змінився відтоді, як брав участь Нацвідборі на Євробачення-2020

Найгарячіший етап конкурсу - дефіле в купальниках

Міла Кузнєцова теж посвітила фігурою зі сцени

Ух, гаряче!

Віталій Козловський розважив конкурсанток бубном і собою

Віталя, в очі дивись!

Учасниці були дуже різні, але всі підпадали під категорію плюс сайз

Нагород і звань було багато

Майже кожна красуня пішла з конкурсу з відзнакою та подарунками

Усі фото Дмитро Амідов для ТаблоID