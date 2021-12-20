Пишна краса в купальниках і національних костюмах: хто виборов корони Miss & Mrs World Plus Size Ukraine 2021

18-го грудня у Національному Театрі імені Лесі Українки в Києві відбувся фінал конкурсу Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021.

27 учасниць зі всієї країни змагалися за право поїхати на конкурс Miss Worl Plus Size, що відбудеться наступного року у Бразилії.

Цього року звання Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021 дісталося Євгенії Чумаковій-Ярошенко з Харкова.

Євгенія Чумакова - професійна візажистка фото дмитро амідов

Корону Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 отримала Колмикова Катерина з Маріуполя.

Катерина Колмикова - актриса театру "Conception" у Маріуполі

Звання MS World Plus Size Ukraine 2021 виборола Кузіна Ольга з Полтави.

23-річна офіцерка ДСНС Ольга Кузіна з Харкова

MS Ukraine Plus Size Queen 2021 дісталося Черепні Галині з Харкова.

Адвокатка та бізнеследі Галина Черепня (в синьому) з Харкова

Революційний конкурс для дівчат розміру Plus Size проходить із 2019 року. Його власницею є Тетяна Котьолкіна.

Генеральна директорка конкурсу Тетяна Котьолкіна

Цього року головою журі була Міла Кузнєцова, відома як рекордсменка і власниця найбільших грудей України.

Як і на кожному конкурсі краси, дівчата плюс сайз виходили в купальниках, у нацональних костюмах, змагалися в талантах та дефілювали у вечірніх сукнях.

Гостей заходу розважали зірки шоубізу Віталій Козловський, Анна Трінчер та Khayat.

Ірина та В'ячеслав Дюденки

Конкурс національних костюмів завжди видовищний та яскравий

Дівчата старалися

Конкурсантки згадали і про війну на Донбасі, і про окупований Крим

Рептилії теж були

Найгарячіший етап конкурсу - дефіле в купальниках

Міла Кузнєцова теж посвітила фігурою зі сцени

Ух, гаряче!

Віталій Козловський розважив конкурсанток бубном і собою

Віталя, в очі дивись!

Учасниці були дуже різні, але всі підпадали під категорію плюс сайз

Нагород і звань було багато

Майже кожна красуня пішла з конкурсу з відзнакою та подарунками

Усі фото Дмитро Амідов для ТаблоID