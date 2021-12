Мерая Кері в обтислих нарядах попозувала для глянцю і розказала про ідеальне Різдво. ФОТО

Співачка Мерая Кері у багатьох асоціюється з новорічною атмосферою, через хіт All I Want For Christmas. Цього року зірка підтвердила статус "Різдвяної королеви" у святковій зйомці для американського Harper's Bazaar.

У фотосеті Мерая позувала у дизайнерських нарядах та діамантах. А в інтерв’ю розповіла, як воно, бути символом Різдва.

Зірка нібито натякає, що діаманти – хороший подарунок на Різдво фото @ emmanuelsmonsalve

"Виряджатися – це часто дискомфортний процес. Я не думаю, що люди, які ніколи цього не робили, неважливо, якої вони статі, розуміють це", – розповідає зірка, яку для фотосету одягли в кутюр від Valentino.

Сукня-кімоно Valentino

"Мене всі сприймали як діву впродовж дуже тривалого часу. Це – не проблема", – сказала Кері, пояснюючи, що жінок часто не бачать у ролі продюсерів.

Мерая надсилає всім промені святкового настрою

"Людям не спадає на думку, що вона (співачка або продюсер – ред.) – ще і мама, що вона робить купу всіляких речей", – сказала Кері.

Артистка також розповіла, що на Різдво має особливу традицію. У Святвечір вона готує для дітей фірмову страву свого батька – пасту в соусі з молюсків. Загалом, ідеальне Різдво для неї – домашнє, тепле й атмосферне, поряд із родиною.

Нагадаємо, пісню Кері All I Want For Christmas свого часу переспівували багато різних виконавців. А у 2019-му зірки, зокрема, Кеті Перрі, Раян Рейнолдс та Кім Кардашян станцювали під неї у кумедному відео.

