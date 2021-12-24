Онопка в жакеті на голе тіло попозувала з цигаркою. ФОТО
24 грудня 2021, 16:45
Модель Сніжана Онопка вкотре знялася у відвертій фотосесії.
І якщо у кампейні бренду Макса Барських Nick Vangard, вона лише сидить у провокаціній позі, то у цій зйомці млосно курить в об'єктив фотографа.
"Щасливого Різдва", – іронічно написала вона.
Нагадаємо, Онопка була 9 років заміжня за донецьким бізнесменом Миколою Щуром. У 2020-му модель сколихнула загал відвертим зізнанням, про побої та зґвалтування, від яких потерпала вже багато років. Сніжана подала на розлучення і через 10 місяців офіційно розірвала шлюб.
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