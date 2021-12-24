Онопка в жакеті на голе тіло попозувала з цигаркою. ФОТО

Модель Сніжана Онопка вкотре знялася у відвертій фотосесії.

І якщо у кампейні бренду Макса Барських Nick Vangard, вона лише сидить у провокаціній позі, то у цій зйомці млосно курить в об'єктив фотографа.

Ч/Б фото, напевно, предають настрій Сніжани фото @trisha_morning

"Щасливого Різдва", – іронічно написала вона.

Реклама:

Різдвяні кадри у всій красі

Тут ще і без брюк

Нагадаємо, Онопка була 9 років заміжня за донецьким бізнесменом Миколою Щуром. У 2020-му модель сколихнула загал відвертим зізнанням, про побої та зґвалтування, від яких потерпала вже багато років. Сніжана подала на розлучення і через 10 місяців офіційно розірвала шлюб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Має коханку та не хоче розлучатися: Онопка звинуватила Щура у побитті та погрозах

Онопка про Щура: Він бив усіх своїх жінок та їхніх батьків