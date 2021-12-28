Андрес у бікіні похизувалася зайвими кілограмами. ВІДЕО

Модель Анна Андрес, яка цьогоріч стала мамою вперше, похизувалася стрункою фігурою у своєму Instagram.

"Я, захід сонця і мої зайві 3 кілограми", – написала Андрес під відео.

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Це не перша "поява" моделі у купальнику після пологів. Красуня вже встигла зробити кілька фотосетів, а також сколихнути мережу "ідеальним" тілом.

Нагадаємо, Андрес заміжня за французьким бізнесменом Давидом Барокасом. Через пандемію влітку 2020-го пара влаштувала камерне весілля у Каннах, де, власне, і мешкає. А в січні цього року модель народила первістка.

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