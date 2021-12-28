Дуже вагітна Грем попозувала оголеною з розмальованим животом. ФОТО
Вівторок, 28 грудня 2021, 18:00
Плюссайз-модель Ешлі Грем, яка наразі в очікуванні двійні, потішила фанів милим знімком "дітей".
На світлині, яку зірка опублікувала в Instagram, її живіт прикрашає арт із зображенням двох немовлят.
Авторами фотосету став дует фешн-фотографів Luigi and Iango, які також знімали, зокрема, Пенелопу Круз, Кейт Мосс, Мадонну та Сінді Кроуфорд. На своїй сторінці Грем поділилася бекстейджем зі зйомки.
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Нагадаємо, Грем охоче ділиться своїми вагітними знімками, зокрема, розтяжками та фото у купальнику.
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