Дуже вагітна Грем попозувала оголеною з розмальованим животом. ФОТО

Плюссайз-модель Ешлі Грем, яка наразі в очікуванні двійні, потішила фанів милим знімком "дітей".

На світлині, яку зірка опублікувала в Instagram, її живіт прикрашає арт із зображенням двох немовлят.

Авторами фотосету став дует фешн-фотографів Luigi and Iango, які також знімали, зокрема, Пенелопу Круз, Кейт Мосс, Мадонну та Сінді Кроуфорд. На своїй сторінці Грем поділилася бекстейджем зі зйомки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Нагадаємо, Грем охоче ділиться своїми вагітними знімками, зокрема, розтяжками та фото у купальнику.



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