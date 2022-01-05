Онопка у монокіні похизувалася фігурою на Занзібарі. ФОТО

Модель Сніжана Онопка зимові канікули проводить під сонцем.

Красуня поділилася із підписниками в Instagram знімками із відпочинку на Занзібарі.

На Занзібарі Сніжана зустрічала Новий рік фото instagram@snejanaonopka

Там модель встигла вигуляти не один купальник і наробити низку сексі-фото.

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Попередній фотосет Сніжани також був гарячим. Онопка у жакеті на голе тіло курила цигарку прямісінько в кадрі.

Нагадаємо, Онопка у 2020-му розлучилася із бізнесменом Миколою Щуром після 9 років шлюбу. Тоді Сніжана розповіла багато подробиць із їхнього сімейного життя, зокрема про побої та насилля з боку колишнього.

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