"Бомбісімо": ексдружина DziDzio на Кубі похизувалася ніжками та активними розвагами
14 січня 2022, 17:15
Колишня дружина співака DziDzio, Ярослава обрала найкращий спосіб загоїти своє серденько після розлучення. Співачка насичує себе яскравими враженнями, сонечком та океаном.
Слава відпочиває на кубинському курорті Варадеро.
"Океан бомбісімо! Колір — космос. Це те, за чим я сюди прилетіла. Вітряки, каяки, катамарани — спробувала все, що було на нашому пляжі", - поділилася Slavia у Instagram.
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Нагадаємо, якось жінка показувала свою улюблену вправу для пружного пресу, причому виконувала її в купальнику.
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