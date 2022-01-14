"Бомбісімо": ексдружина DziDzio на Кубі похизувалася ніжками та активними розвагами

Колишня дружина співака DziDzio, Ярослава обрала найкращий спосіб загоїти своє серденько після розлучення. Співачка насичує себе яскравими враженнями, сонечком та океаном.

Слава відпочиває на кубинському курорті Варадеро.

Слава насолоджується зимівлею по-кубинськи

"Океан бомбісімо! Колір — космос. Це те, за чим я сюди прилетіла. Вітряки, каяки, катамарани — спробувала все, що було на нашому пляжі", - поділилася Slavia у Instagram.

Справді бомбісімо!

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Нагадаємо, якось жінка показувала свою улюблену вправу для пружного пресу, причому виконувала її в купальнику.

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