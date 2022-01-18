"Трохи лінива і дуже горда": Парфільєва у хижому сексі-луці уявила себе кішкою серед джунглів

Вівторок, 18 січня 2022, 16:01

Блогерка Тетяна Парфільєва, яка продовжує відпочивати на Мальдівах, побалувала своїх фоловерів черговою порцією яскравого контенту.

Дівчина продемонструвала свою "дику натуру" посеред джунглів.

"Іноді мені здається, що в минулому житті я була кішкою. Трохи лінивою і дуже гордою", - написала Таня у Instagram.

 
Блогерка закамуфлювалася в своєму природному середовищі існування
фото з Instagram парфільєвої
 
 
Леопардовий принт на пляжного луку додає образу сексуальності
 
Оце так кицюня
 
 

Нагадаємо, в теплих краях нині "зимує" чимало зірок. Наприклад, співачка Віра Брежнєва теж гайнула на Мальдіви.

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