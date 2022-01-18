"Трохи лінива і дуже горда": Парфільєва у хижому сексі-луці уявила себе кішкою серед джунглів

Блогерка Тетяна Парфільєва, яка продовжує відпочивати на Мальдівах, побалувала своїх фоловерів черговою порцією яскравого контенту.

Дівчина продемонструвала свою "дику натуру" посеред джунглів.

"Іноді мені здається, що в минулому житті я була кішкою. Трохи лінивою і дуже гордою", - написала Таня у Instagram.

Блогерка закамуфлювалася в своєму природному середовищі існування фото з Instagram парфільєвої

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Оце так кицюня

Нагадаємо, в теплих краях нині "зимує" чимало зірок. Наприклад, співачка Віра Брежнєва теж гайнула на Мальдіви.

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