"Трохи лінива і дуже горда": Парфільєва у хижому сексі-луці уявила себе кішкою серед джунглів
18 січня 2022, 16:01
Блогерка Тетяна Парфільєва, яка продовжує відпочивати на Мальдівах, побалувала своїх фоловерів черговою порцією яскравого контенту.
Дівчина продемонструвала свою "дику натуру" посеред джунглів.
"Іноді мені здається, що в минулому житті я була кішкою. Трохи лінивою і дуже гордою", - написала Таня у Instagram.
Нагадаємо, в теплих краях нині "зимує" чимало зірок. Наприклад, співачка Віра Брежнєва теж гайнула на Мальдіви.
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