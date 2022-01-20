MamaRika в білизні похвалилася тілом у пікантному ракурсі

Співачка MamaRika, яка стала мамою в серпні минулого року, похизувалася перед фанатами знімками себе в самому спідньому на тлі лісу.

Відверті світлини артистка опублікувала в своєму Instagram.

Судячи з фото, гаряча мамця не лише повернулася до своєї "довагітної форми", а навіть її покращила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

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Підписники вже встигли оцінити чудовий фізичний стан Анастасії (справжнє ім'я зірки) і накидати "вогників" в коментарі.

Нагадаємо, вагітність MamaRika проходила не дуже легко. Артистку мучив токсикоз, а в 35 тижнів вона навіть загриміла до лікарні.

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