Життя – це грим: Осадча показала, як її чепурять до зйомок

Телеведуча Катерина Осадча, котра цього року стала мамою втретє, показала фоловерам, як проходить її щоденна підготовка до зйомок.

Зірка показала процес перевтілення від чистого обличчя без мейкапу до завершеного образу.

"Давай зі мною у цей день", - написала телеведуча у сторіс в своєму Instagram.

Так Катя виглядає на початку

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А ось зірку вже не впізнати

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Як відомо, Осадча чудово виглядає без мейкапу і частенько хизується своїм чистим личком у соцмережах. Колись зірка поділилася рецептом краси і зізналася, що ніколи не перебуває у депресії.

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