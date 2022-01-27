40-річна Горбачова у бікіні посвітила фігуркою на тлі сейшельських пальм

Четвер, 27 січня 2022, 14:44

Дружина продюсера Юрія Нікітіна, співачка Ольга Горбачова, яка віддає перевагу відпочинку у теплих краях, вирушила у відпустку на Сейшели.

Звідти співачка шерить знімки мальовничих краєвидів, пляжних луків і, звісно ж, свого підтягнутого тіла.

 
 Артистка виглядає чудово і без фотошопу
 

Фото з Instagram Горбачової

 
Ольга ще й встигає бути "у ресурсі" під час відпочинку та займається з тренеркою онлайн 
 
 Оля наносить мінімум мейкапу у відпустці
 
 Про творчість співачка, звісно, теж не забуває

 Нагадаємо, колись зірка вирішила підняти тему маленьких грудей та на власному прикладі продемонструвати їхні переваги. Горбачова показала свої маленькі цицьки і утерла ніс хейтерам.

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зіркові канікули бікіні

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