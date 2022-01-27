40-річна Горбачова у бікіні посвітила фігуркою на тлі сейшельських пальм
27 січня 2022, 14:44
Дружина продюсера Юрія Нікітіна, співачка Ольга Горбачова, яка віддає перевагу відпочинку у теплих краях, вирушила у відпустку на Сейшели.
Звідти співачка шерить знімки мальовничих краєвидів, пляжних луків і, звісно ж, свого підтягнутого тіла.
Нагадаємо, колись зірка вирішила підняти тему маленьких грудей та на власному прикладі продемонструвати їхні переваги. Горбачова показала свої маленькі цицьки і утерла ніс хейтерам.
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