40-річна Горбачова у бікіні посвітила фігуркою на тлі сейшельських пальм

Дружина продюсера Юрія Нікітіна, співачка Ольга Горбачова, яка віддає перевагу відпочинку у теплих краях, вирушила у відпустку на Сейшели.

Звідти співачка шерить знімки мальовничих краєвидів, пляжних луків і, звісно ж, свого підтягнутого тіла.

Артистка виглядає чудово і без фотошопу Фото з Instagram Горбачової

Ольга ще й встигає бути "у ресурсі" під час відпочинку та займається з тренеркою онлайн

Оля наносить мінімум мейкапу у відпустці

Про творчість співачка, звісно, теж не забуває

Нагадаємо, колись зірка вирішила підняти тему маленьких грудей та на власному прикладі продемонструвати їхні переваги. Горбачова показала свої маленькі цицьки і утерла ніс хейтерам.

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