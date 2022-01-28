Мадонна у мереживі та сітці розчепірила ноги на капоті авто. ФОТО

63-річна поп-ікона Мадонна виклала чергову серію фото, на яких демонструє тіло у сміливих позах.

Цього разу у якості антуражу співачка обрала автівку, на якій полежала з розчепіреними ногами.

А ще Мадж продовжує експлуатувати релігійну тему, позуючи з хрестом між ніг.

"Халепа з машиною", - коротко підписала фотосет Мадонна фото з instagram

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Артистка ніяк не вгамується

Добре, хоч прикрила найінтимніше, а то Instagram міг би знову видалити фото

Мадонна - сама собі богиня

Судячи з цього фото, чутки про імпланти в дупі Мадонни правдиві

Нагадаємо, нещодавно Мадонна здивувала фанатів фотографіями з величезним синцем на стегні. А ще співачка позувала з новою подружкою Каньє Веста.

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