Мадонна у мереживі та сітці розчепірила ноги на капоті авто. ФОТО

П'ятниця, 28 січня 2022, 09:58

63-річна поп-ікона Мадонна виклала чергову серію фото, на яких демонструє тіло у сміливих позах.

Цього разу у якості антуражу співачка обрала автівку, на якій полежала з розчепіреними ногами.

А ще Мадж продовжує експлуатувати релігійну тему, позуючи з хрестом між ніг.

 
"Халепа з машиною", - коротко підписала фотосет Мадонна 
фото з instagram
 
Артистка ніяк не вгамується 
 
 
Добре, хоч прикрила найінтимніше, а то Instagram міг би знову видалити фото 
 
Мадонна - сама собі богиня 
 
 
Судячи з цього фото, чутки про імпланти в дупі Мадонни правдиві 
 

Нагадаємо, нещодавно Мадонна здивувала фанатів фотографіями з величезним синцем на стегні. А ще співачка позувала з новою подружкою Каньє Веста. 

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