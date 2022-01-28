Мадонна у мереживі та сітці розчепірила ноги на капоті авто. ФОТО
28 січня 2022, 09:58
63-річна поп-ікона Мадонна виклала чергову серію фото, на яких демонструє тіло у сміливих позах.
Цього разу у якості антуражу співачка обрала автівку, на якій полежала з розчепіреними ногами.
А ще Мадж продовжує експлуатувати релігійну тему, позуючи з хрестом між ніг.
Нагадаємо, нещодавно Мадонна здивувала фанатів фотографіями з величезним синцем на стегні. А ще співачка позувала з новою подружкою Каньє Веста.
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