Що скаже свекруха? Невістка Марченко на "стриптизерських" підборах посвітила фігуркою коло пілона

Cхоже, невістка телеведучої Оксани Марченко, Катерина вирішила одним пострілом убити двох зайців: врізноманітити свою фітнес-рутину та додати перчику в особисте життя з чоловіком Богданом.

Молодиця відвідала студію танців на пілоні та показалася в дуже сміливому образі підписникам у Instagram.

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Нагадаємо, онукові Марченко та Віктора Медведчука в березні виповниться рочок. Катя після народження первістка блискавично повернулася в свою "довагітну" форму.

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