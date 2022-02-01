Що скаже свекруха? Невістка Марченко на "стриптизерських" підборах посвітила фігуркою коло пілона
1 лютого 2022, 14:20
Cхоже, невістка телеведучої Оксани Марченко, Катерина вирішила одним пострілом убити двох зайців: врізноманітити свою фітнес-рутину та додати перчику в особисте життя з чоловіком Богданом.
Молодиця відвідала студію танців на пілоні та показалася в дуже сміливому образі підписникам у Instagram.
Нагадаємо, онукові Марченко та Віктора Медведчука в березні виповниться рочок. Катя після народження первістка блискавично повернулася в свою "довагітну" форму.
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