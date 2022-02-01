Сауна, басейн та джакузі: Білодід у монокіні похвалилася буковельським релаксом. ФОТО

Олімпійська призерка із дзюдо Дар’я Білодід проводить зимову відпустку не в теплих краях, як інші зірки, а у засніжених Карпатах.

Спортсменка не лише катається на лижах, але й відвідує СПА. Знімком у купальнику дівчина поділилася у своєму Instagram.

Яскравий купальник та атмосфера відпочинку личать Дар'ї фото i nstagram@bilodidaria7

Реклама:

"Після насиченого дня на лижах проводжу свій вечір у САП. Сауна, басейн, джакузі та вид на засніжені гори. Що ще потрібно для ідеального зимового відпочинку?", – написала Дар’я.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Не забуває красуня і про тренування, які, до речі, проводить прямісінько у своєму номері.

Нагадаємо, нещодавно Білодід влаштувала собі гарячу фотосесію у спортзалі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Білодід у Дубаї вигуляла мінісукню та попозувала в купальнику

Білодід у бікіні показала канікули своєї мрії