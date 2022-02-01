Сауна, басейн та джакузі: Білодід у монокіні похвалилася буковельським релаксом. ФОТО
1 лютого 2022, 17:30
Олімпійська призерка із дзюдо Дар’я Білодід проводить зимову відпустку не в теплих краях, як інші зірки, а у засніжених Карпатах.
Спортсменка не лише катається на лижах, але й відвідує СПА. Знімком у купальнику дівчина поділилася у своєму Instagram.
"Після насиченого дня на лижах проводжу свій вечір у САП. Сауна, басейн, джакузі та вид на засніжені гори. Що ще потрібно для ідеального зимового відпочинку?", – написала Дар’я.
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Не забуває красуня і про тренування, які, до речі, проводить прямісінько у своєму номері.
Нагадаємо, нещодавно Білодід влаштувала собі гарячу фотосесію у спортзалі.
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