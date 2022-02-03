Гросу з нарощеним волоссям вдала з себе сексі-ляльку. ФОТО

Співачка Аліна Гросу, яка серйозно задумалася про сімейне гніздечко та дітей, забомбила мережу відвертими знімками у незвичайному образі.

Виконавиця попозувала у корсеті та з нарощеним волоссям, вдавши з себе ляльку.

Гросу опублікувала знімки у своєму Instagram.

Про манікюр Аліна, звісно, теж не забула фото з instagram alina_grosu

Співачка дійсно нагадує ляльку Барбі

Струнка талія виконавиці робить образ ще більш "ляльковим"

Чбшки також виглядають дуже симпатично

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Нагадаємо, раніше Гросу зробила афронарощування, щоб зручно відрощувати та оздоровлювати волосся. Але нещодавно співачка таки попрощалася зі штучними довгими косами. Вочевидь, фотосесія відбулася ще до того, як Аліна зняла волосся.

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