Дорослий мейк i total black: фотосесія 12-річної доньки Брежнєвої

4 лютого 2022, 15:15

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, Сара нечасто світиться в мережі, тому щоразу вражає тим, як швидко дорослішає. 12-річне дівча влаштувало невеличку чорно-білу фотосесією для Instagram.

Сара показала і результат, і бекстейдж.

 
Судячи з Instagram Сари, вона надає перевагу ч/б
 
Молодшій доньці Віри 12 років

Нагадаємо, Сара - донька Віри від бізнесмена Михайла Кіпермана. Його прізвище носить і старша дочка співачки, Соня, хоча справжній її батько - Віталій Войченко.

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