Дорослий мейк i total black: фотосесія 12-річної доньки Брежнєвої

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, Сара нечасто світиться в мережі, тому щоразу вражає тим, як швидко дорослішає. 12-річне дівча влаштувало невеличку чорно-білу фотосесією для Instagram.

Сара показала і результат, і бекстейдж.

Судячи з Instagram Сари, вона надає перевагу ч/б

Молодшій доньці Віри 12 років

View this post on Instagram A post shared by S A R A H ♥️ (@sswlvix)

Нагадаємо, Сара - донька Віри від бізнесмена Михайла Кіпермана. Його прізвище носить і старша дочка співачки, Соня, хоча справжній її батько - Віталій Войченко.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Оце так поворот: донька Меладзе розповіла, в яких стосунках із мачухою Брежнєвою

Доларові мультимільйонери: журналісти підрахували елітну нерухомість Меладзе та Брежнєвої в Україні