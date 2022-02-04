Дорослий мейк i total black: фотосесія 12-річної доньки Брежнєвої
П'ятниця, 4 лютого 2022, 15:15
Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, Сара нечасто світиться в мережі, тому щоразу вражає тим, як швидко дорослішає. 12-річне дівча влаштувало невеличку чорно-білу фотосесією для Instagram.
Сара показала і результат, і бекстейдж.
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Нагадаємо, Сара - донька Віри від бізнесмена Михайла Кіпермана. Його прізвище носить і старша дочка співачки, Соня, хоча справжній її батько - Віталій Войченко.
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