Декольте до пупа та нюдове боді: Лопес показала розкішні форми на сторінках журналу. ФОТО

Музичний журнал Rolling Stone представив березневу обкладинку, героїнею якої стала американська поп-діва Дженніфер Лопес.

Для головного фото Лопес позувала у розкішному костюмі Balmain. Також у зйомці співачка приміряла вбрання від французького бренду Herve Leger.

Зйомка відбулась ще у грудні 2021-го фото @chriseanrose

В інтерв’ю артистка, в основному, коментувала кар’єру та майбутній фільм "Вийду за тебе", у якому вона зіграла головну роль разом з актором Оуеном Вілсоном та виконавцем Maluma. Однак знайшлося місце і кільком запитанням про Бена Аффлека.

Костюм наче був створений для цієї зйомки

"Я не буду багато говорити про це. Ми обоє виросли. Ми такі ж (як і раніше – ред.), але ми інакші. І це – прекрасно", – сказала Дженніфер.

"Прекрасно – мати другий шанс на справжню любов. Як я вже сказала, ми багато чому навчилися. Ми знаємо, що справжнє, а що – ні", – додала вона.

Подейкують, що урок засвоїв саме Аффлек, який першого разу, за чутками, не хотів одружуватися. Тепер же, інсайдери, на повну говорять про ймовірне майбутнє весілля "Бенніфер". За попередньою інформацією, навіть колишня дружина Аффлека, акторка Дженніфер Гарнер не проти цього.

Як у 52 роки мати таке тіло, Лопес неодноразово показувала у спортзалі

Нагадаємо, Лопес та Аффлек рідко обговорюють свої стосунки у пресі. Однак актор якось заявив, що радий другому шансу.

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