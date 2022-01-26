Ексдружина Аффлека та його діти не проти шлюбу актора із Лопес – ЗМІ

Здається, лиш нещодавно вляглися пристрасті довкола скандального інтерв’ю актора Бена Аффлека, в якому він називає причиною свого алкоголізму невдалий шлюб із Дженніфер Гарнер.

Тепер з’явилася нова інформація, буцімто колишня не проти його нового ймовірного шлюбу зі співачкою Дженніфер Лопес.

За інформацією In Touch Weekly, Гарнер, а заодно і діти Аффлека, розуміють, що це – неминуче.

"Їхні діти (Аффлека та Лопес) не проти. Навіть Дженніфер Гарнер вважає, що це хороша ідея", – говорить джерело.

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Щодо самої Бенніфер, то зі слів інсайдера, вони обоє готові до цього.

"Вони схвильовані й знають напевно, що одруження – правильне рішення", – додав він.

Чутки про наміри Лопес довести справу до вівтаря ходили давно. А сам Аффлек, який у 2004-му, за непідтвердженою інформацією, злякався саме шлюбу зі співачкою, вдруге не готовий проґавити свій шанс.

Інсайдер запевняє, що заручини Бена та Джей Ло стануться вже зовсім скоро.

"Їм знадобилося чимало часу, щоб знову віднайти один одного. У них було багато недоброзичливців. І ймовірність, що другий шанс спрацює, була мізерна. Проте все спрацювало. Заручини – неминучі. А після них буде розкішне весілля, ймовірно цього літа", – припустив інсайдер.

Нагадаємо, після скандального інтерв’ю Аффлека Джей Ло вступилася за бойфренда, спростувавши інформацію, ніби її розгнівали слова актора.

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