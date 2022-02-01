Лопес знялася в ошатних луках, надула жуйку та зізналася, що хоче постаріти з Аффлеком
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес ставиться до невдач, яких зазнавала в своєму житті, як до важливих уроків. Мабуть, саме такий підхід дозволив їй із другої спроби побудувати щасливі стосунки з актором Беном Аффлеком.
Джей Ло сподівається, що вони з ним не згають цей шанс та постаріють разом.
Про себе та Бена 52-річна зірка заговорила одразу у двох інтерв'ю: The New York Times та People.
"Ти маєш завжди робити те, від чого тобі добре. Але, водночас, ти вчишся на своєму минулому і вдруге чиниш уже краще. Звідси, так, ми разом. Але, звідси ж, розумієте, ми не можемо бути настільки ж відкритими, якими були багато років тому, коли були такі молоді та закохані", - цитує Лопес US Magazine.
"Не можна проживати життя і думати, що те, що було - лише помилки: ось тут я налажала, там я налажала. Ні, це уроки. Що ти справді можеш зробити, так це екстраполювати з них те, що допоможе тобі рости та виходити на наступний рівень розуміння себе, пошуку себе та здатності перебувати в мирі зі своїм життям, у мирі з тим, хто ти", - зазначила артистка.
Як зізналася Дженніфер, зараз, із Беном їй "добре як ніколи".
"Я просто хочу, щоби моє майбутнє було сповнене любові та щастя, з моїми дітьми та моїм партнером. Гадаю, кожному хочеться просто бути щасливим, мати з ким пройти цю путь та постаріти, і в цьому сенсі я зараз дуже добре почуваюся", - поділилася зірка.
"Бачити цю особистість, цю людину, чоловіка, яким він є сьогодні, батька, яким він є сьогодні, партнера, яким він є - він саме такий, яким, я завжди знала, він є і яким хоче бути", - додала Лопес.
Своїх дітей на власному прикладі Джей Ло вчить тому, що кохання існує, і що деякі речі - назавжди, хоча й не все в житті просто. Зі слів артистки, вони з Аффлеком дуже цінують те, що між ними є зараз.
"Коли ти знаходиш когось і дуже, дуже любиш, і отримуєш другий шанс? Це дуже рідкісно, безцінно, прекрасно, і ми не приймаємо це як належне", - запевнила Дженніфер.
"Ми тепер старші, ми мудріші, в нас більше досвіду, ми на інших етапах нашого життя, у нас тепер є діти, і ми мусимо бути дуже свідомими... Ми так це оберігаємо, бо це такий прекрасний час для всіх нас. Я просто почуваюся дуже щасливою через те, що перебуваю в щасливих та сповнених любові стосунках, і я хочу зробити все, що можу, щоби захистити це та вберегти. Воно того заслуговує, правда... Ми бережемо це як святиню", - зазначила Лопес.
Нагадаємо, подейкують, Дженніфер цього разу налаштована таки дійти з Беном до вівтаря. І його ексдружина, Дженніфер Гарнер не проти.
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