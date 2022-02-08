55-річна Холлі Беррі у сексі-леопарді показала звабливі стегна під час фотосету
Вівторок, 8 лютого 2022, 14:30
55-річна Холлі Беррі полюбляє сміливі образи й не соромиться свого тіла. Цю тезу вона неодноразово доводила, на червоних хідниках або у своїх соцмережах, викладаючи фото дупці.
Вкотре показувати свою сексапільність голлівудська акторка взялася у фотосеті, бекстейджем із якого поділилася із підписниками в Instagram. Мереживний комплект вона доповнила хижою накидкою.
"Інколи треба перейти на свою дику сторону", – написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Беррі розповіла, чому обстригла волосся на початку своєї кар’єри.
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