Квіткова на пальмі уявила себе хижачкою заради ФОТО

27 січня 2022, 14:10

Блогерка Даша Квіткова на Сейшелах серйозно взялася за контент. То вона у млосних позах фотографується на пляжі а-ля "ноги від вух", то постить чесні знімки у купальнику, то лавсторі із чоловіком Микитою Добриніним хизується.

Цього разу Квіткова приміряла амплуа жінки-кішки, чи радше жінки-леопарда. Блогерка вилізла на пальму і попозувала перед камерою у хижому пляжному луці.

 
Довго ж, напевно, треба було видертися на цю пальму. Але у блогерстві всі методи хороші
фото instagram@kvittkova

"Ви ще почуєте мій рик", – підписала знімки Квіткова.


 
До речі, свій "рик" нещодавно у такому ж образі показала Міс Неплях у Тулумі

Це вам не "Hot mama", але теж нічогенько.

 

Нагадаємо, на Сейшели подружжя взяло також 7-місячного первістка Лева, після народження якого Квіткова розповіла про розлад у стосунках із Добриніним.

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