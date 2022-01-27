Квіткова на пальмі уявила себе хижачкою заради ФОТО
Четвер, 27 січня 2022, 14:10
Блогерка Даша Квіткова на Сейшелах серйозно взялася за контент. То вона у млосних позах фотографується на пляжі а-ля "ноги від вух", то постить чесні знімки у купальнику, то лавсторі із чоловіком Микитою Добриніним хизується.
Цього разу Квіткова приміряла амплуа жінки-кішки, чи радше жінки-леопарда. Блогерка вилізла на пальму і попозувала перед камерою у хижому пляжному луці.
"Ви ще почуєте мій рик", – підписала знімки Квіткова.
Це вам не "Hot mama", але теж нічогенько.
Нагадаємо, на Сейшели подружжя взяло також 7-місячного первістка Лева, після народження якого Квіткова розповіла про розлад у стосунках із Добриніним.
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