Tayanna у спідньому показала свою нову ранкову звичку

8 лютого 2022, 17:15

Співачка Tayanna зимує на Балі. З відпочинку зірка повернеться не лише із засмагою, але й і новою звичкою, про яку вона розповіла у сторіс в Instagram.

 

До речі, не всі зірки вважають фреші корисними. Наприклад, екс-"ВІА-Гра" Санта Дімопулос взагалі виключила їх зі свого раціону. А все через високу концентрацію фруктози та відсутність клітковини.

Нагадаємо, нещодавно співачка розсекретила стосунки із новим бойфрендом. Зірка навіть розповіла, як на чоловіка відреагував її син.


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