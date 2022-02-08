Tayanna у спідньому показала свою нову ранкову звичку

Співачка Tayanna зимує на Балі. З відпочинку зірка повернеться не лише із засмагою, але й і новою звичкою, про яку вона розповіла у сторіс в Instagram.

До речі, не всі зірки вважають фреші корисними. Наприклад, екс-"ВІА-Гра" Санта Дімопулос взагалі виключила їх зі свого раціону. А все через високу концентрацію фруктози та відсутність клітковини.

Нагадаємо, нещодавно співачка розсекретила стосунки із новим бойфрендом. Зірка навіть розповіла, як на чоловіка відреагував її син.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Не п'є, не палить, надихає: Tayanna розказала, чим пишається, і показала ніжне ФОТО с сином

Tayanna у мінішортах посвітила ніжками в йога-позі на Балі