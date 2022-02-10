Різатдінова посвітила спортивним тілом у лосинах і топі власного дизайну
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова подалася в дизайнерки.
Спортсменка у співпраці з букмекерською компанією створила спортивну форму і на собі її продемонструвала.
"Все моє життя пов'язане зі спортом і з самого дитинства я засвоїла головний урок: запорука успіху – це регулярні тренування. Не можна лінуватися і потрібно добре виглядати. А запорука хорошого тренування - це зручний та якісний спортивний одяг", - зазначила Різатдінова в Instagram.
"Я брала безпосередню участь у створенні костюмів, контролювала виробництво на всіх етапах. І я пишаюся результатом, який у нас вийшов", - наголосила вона.
Ціна такого комплекту - 2110 гривень. І він, звісно ж, не єдиний.
Нагадаємо, нещодавно Різатдінова ділилася з підписниками спогадами про те, як комплексувала через свої "криві" ноги.
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