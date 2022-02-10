Різатдінова посвітила спортивним тілом у лосинах і топі власного дизайну

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова подалася в дизайнерки.

Спортсменка у співпраці з букмекерською компанією створила спортивну форму і на собі її продемонструвала.

"Все моє життя пов'язане зі спортом і з самого дитинства я засвоїла головний урок: запорука успіху – це регулярні тренування. Не можна лінуватися і потрібно добре виглядати. А запорука хорошого тренування - це зручний та якісний спортивний одяг", - зазначила Різатдінова в Instagram.

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"Я брала безпосередню участь у створенні костюмів, контролювала виробництво на всіх етапах. І я пишаюся результатом, який у нас вийшов", - наголосила вона.

Різатдінова спробувала себе вже і в танцях , і в моделінгу, і навіть книжку написала. А тепер вона ще й дизайнерка

Аня також наголосила, що частина грошей від продажу костюмів допоможе забезпечити заняття дітей із сімей зі складними життєвими обставинами, для яких професійна гімнастика - це поки що тільки мрія

Ціна такого комплекту - 2110 гривень. І він, звісно ж, не єдиний.

Є ще така форма, теж за 2110

Нагадаємо, нещодавно Різатдінова ділилася з підписниками спогадами про те, як комплексувала через свої "криві" ноги.

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