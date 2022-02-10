Трінчер у бікіні показалася в обіймах нареченого посеред моря. ФОТО

Співачка та блогерка Анна Трінчер уже повернулася з Єгипту, але продовжує спамити світлинами звідти.

Блогерка закарбувала останній день відпочинку на знімках, які опублікувала в своєму Instagram.

"Ось такий у нас вийшов гарний останній день. Як на лихо…найтепліший за всю подорож. Цей відпочинок був незабутнім. Від’їжджали зі сльозами на очах. Єгипет настільки не хотів нас відпускати, що ми ледь не пропустили свій рейс", - написала Трінчер.

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Нагадаємо, нещодавно блогерка здійснила свою мрію та зробила мамопластику. Трінчер показала себе після наркозу та розказала, скільки коштувала операція. А ще Аня засвітила свої нові форми без корсету та зізналася, що соромиться їх.

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