53-річна Еністон потягала залізо з волохатими друзями. ВІДЕО
10 лютого 2022, 19:20
Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка є прихильницею регулярних занять спортом, замилувала мережу воркаутом з чотирилапими.
Зірка показала, як робить вправи в оточенні своїх домашніх улюбленців у відео в Instagram.
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Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Еністон казала, що наші тіла прекрасні у будь-якому віці. А нещодавно акторка вразила своїх фанатів натуральною красою без мейкапу.
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