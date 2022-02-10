53-річна Еністон потягала залізо з волохатими друзями. ВІДЕО

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка є прихильницею регулярних занять спортом, замилувала мережу воркаутом з чотирилапими.

Зірка показала, як робить вправи в оточенні своїх домашніх улюбленців у відео в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Схоже, Еністон вирішила трохи відпочити фото з Instagram jenniferaniston

Домашні улюбленці актриси знають, що таке стретчинг

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю Еністон казала, що наші тіла прекрасні у будь-якому віці. А нещодавно акторка вразила своїх фанатів натуральною красою без мейкапу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Джейк Джилленхол про секс-сцени з Дженніфер Еністон: Це були тортури

52-річна Еністон оголила стрункі ніжки на обкладинці американського глянцю

"Навіть коли страшно, навіть коли боляче": Аністон заявила, що досі вірить у кохання