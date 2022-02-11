Дімопулос замилувала мережу доччиними портретами у солом’яному капелюшку
Санта Дімопулос усе частіше у мережі милується своєю 2,5-річною донечкою Софією, яка абсолютно не схожа на свою зіркову матусю.
Світловолоса та блакитноока дівчинка радже пішла в тата, але вже така ж модниця, як і мама.
Санта вдягає дочку у відомі бренди і навіть має з нею однакові купальники.
А в один із днів свого відпочинку на Мальдівах Дімопулос наробила портретів Софі у капелюшку і виклала їх в Instagram.
Нагадаємо, раніше Дімопулос казала, що поява донечки повністю перевернула її світ. Також у Санти є син Даніель від Андрія Джеджули.
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