Дімопулос замилувала мережу доччиними портретами у солом’яному капелюшку

Санта Дімопулос усе частіше у мережі милується своєю 2,5-річною донечкою Софією, яка абсолютно не схожа на свою зіркову матусю.

Світловолоса та блакитноока дівчинка радже пішла в тата, але вже така ж модниця, як і мама.

Санта вдягає дочку у відомі бренди і навіть має з нею однакові купальники.

А в один із днів свого відпочинку на Мальдівах Дімопулос наробила портретів Софі у капелюшку і виклала їх в Instagram.

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"Цілий світ у її очах", - підписала фото Дімопулос

Санта накупила доньці купальників на будь-який смак

Маленькій Софі завжди хочеться посміхатися у відповідь

2-річна дівчинка уже звикла до камери мами-блогерки

Нагадаємо, раніше Дімопулос казала, що поява донечки повністю перевернула її світ. Також у Санти є син Даніель від Андрія Джеджули.

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