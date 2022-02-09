"Мені вже можна": Дімопулос показала свої розпусні ФОТО, яких іще не бачив Instagram

Колишня співачка Санта Дімопулос поділилася у Instagram новими світлинами з донечкою Софією на мальдівських канікулах.

А у сторіс вирішила трохи побешкетувати та запостила "трохи розпусні" кадри, яких іще не бачили її підписники.

Як зізналася кралечка, в неї таких іще багацько.

Таких фото від Санти ви ще не бачили фото з instagram дімопулос

Виявляється, в зірки цілий еротичний фотоархів

Далі - пристойний контент

Діпомулос на мальдівському пляжі тусить із 2-річною Софою

Мала народилася в Монако та літає з батьками в буквальному сенсі "з пелюшок"

Як відомо, 34-річна Санта заміжня за бізнесменом Ігорем Кучеренком. Він одружився з нею "сюрпризом", і замість ошатної весільної сукні на щасливій нареченій була сіра кофтинка та джинси.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Дімопулос похвалилася ідилією зі своїм суперменом. ФОТО

Зволожувач для сосків, блокноти та олія з церкви: "старовірка" Дімопулос показала вміст своїх сумок

Красиво стрибає та вміє обіймати: Дімопулос поміркувала про те, яка вона пантера