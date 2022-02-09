"Мені вже можна": Дімопулос показала свої розпусні ФОТО, яких іще не бачив Instagram

Середа, 9 лютого 2022, 09:56

Колишня співачка Санта Дімопулос поділилася у Instagram новими світлинами з донечкою Софією на мальдівських канікулах.

А у сторіс вирішила трохи побешкетувати та запостила "трохи розпусні" кадри, яких іще не бачили її підписники.

Як зізналася кралечка, в неї таких іще багацько.

 
Таких фото від Санти ви ще не бачили
фото з instagram дімопулос 
 
Виявляється, в зірки цілий еротичний фотоархів
 
Далі - пристойний контент
 
Діпомулос на мальдівському пляжі тусить із 2-річною Софою
 
 
Мала народилася в Монако та літає з батьками в буквальному сенсі "з пелюшок"
 
 
 
 
 

Як відомо, 34-річна Санта заміжня за бізнесменом Ігорем Кучеренком. Він одружився з нею "сюрпризом", і замість ошатної весільної сукні на щасливій нареченій була сіра кофтинка та джинси.

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