"Мені вже можна": Дімопулос показала свої розпусні ФОТО, яких іще не бачив Instagram
9 лютого 2022, 09:56
Колишня співачка Санта Дімопулос поділилася у Instagram новими світлинами з донечкою Софією на мальдівських канікулах.
А у сторіс вирішила трохи побешкетувати та запостила "трохи розпусні" кадри, яких іще не бачили її підписники.
Як зізналася кралечка, в неї таких іще багацько.
Як відомо, 34-річна Санта заміжня за бізнесменом Ігорем Кучеренком. Він одружився з нею "сюрпризом", і замість ошатної весільної сукні на щасливій нареченій була сіра кофтинка та джинси.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Дімопулос похвалилася ідилією зі своїм суперменом. ФОТО
Зволожувач для сосків, блокноти та олія з церкви: "старовірка" Дімопулос показала вміст своїх сумок
Красиво стрибає та вміє обіймати: Дімопулос поміркувала про те, яка вона пантера
Приєднуйтесь до дискусії