Белла Хадід та Хейлі Бібер посвітили тілами у спідньому для Victoria's Secret. ФОТО

Американські моделі Белла Хадід та Хейлі Бібер, які нещодавно повернулися до списку янголів Victoria's Secret, попозували для нової колекції бренду.

Красуні вже встигли оприлюднити гарячі знімки з фотосету на своїх сторінках в Instagram.

Хейлі засвітила свої принади фото з Instagram haileybieber

Бібер попозувала у сексапільному рожевому спідньому

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Нагадаємо, нещодавно Хадід знялася для "дебютного" кампейну Victoria`s Secret.

До речі, своє повернення Белла аргументувала низкою змін щодо протоколу проведення зйомок у спідньому.

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