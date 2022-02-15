Белла Хадід та Хейлі Бібер посвітили тілами у спідньому для Victoria's Secret. ФОТО

15 лютого 2022, 14:30

Американські моделі Белла Хадід та Хейлі Бібер, які нещодавно повернулися до списку янголів Victoria's Secret, попозували для нової колекції бренду.

Красуні вже встигли оприлюднити гарячі знімки з фотосету на своїх сторінках в Instagram.

 
Хейлі засвітила свої принади
фото з Instagram haileybieber
 
Бібер попозувала у сексапільному рожевому спідньому

 
фото з Instagram bellahadid
 
Фолловери Хадід неодноразово хейтили дівчину за надмірну худорлявість

Нагадаємо, нещодавно Хадід знялася для "дебютного" кампейну Victoria`s Secret.

До речі, своє повернення Белла аргументувала низкою змін щодо протоколу проведення зйомок у спідньому.

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Белла Хадід Хейлі Бібер

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