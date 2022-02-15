Белла Хадід та Хейлі Бібер посвітили тілами у спідньому для Victoria's Secret. ФОТО
Вівторок, 15 лютого 2022, 14:30
Американські моделі Белла Хадід та Хейлі Бібер, які нещодавно повернулися до списку янголів Victoria's Secret, попозували для нової колекції бренду.
Красуні вже встигли оприлюднити гарячі знімки з фотосету на своїх сторінках в Instagram.
View this post on Instagram
Нагадаємо, нещодавно Хадід знялася для "дебютного" кампейну Victoria`s Secret.
До речі, своє повернення Белла аргументувала низкою змін щодо протоколу проведення зйомок у спідньому.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Белла Хадід у перуці та без ліфчика попозувала серед квітів. ФОТО
Белла Хадід у нашийнику та з цицями в латексі знялася для корейського Vogue
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії