"Коли його доторки роблять тебе найчуттєвішою": Седокова в купальнику похвалилася сюрпризом від чоловіка

У співачки Ганни Седокової видався дуже щасливий День закоханих, хоча вона цього й не чекала. Чоловік артистки, баскетболіст Яніс Тімма влаштував їй сюрприз та прилетів із оберемком троянд у той час, коли дружина вважала, що він на іншому кінці світу.

Своїми враженнями та роздумами про кохання 39-річна Седокова поділилася з підписниками в Instagram.

Ганна планувала зустріти День закоханих без коханого, з морозивом, шампанським та в сльозах. Але...

Зі слів Ані, лише тепер, ставши "дорослою", вона збагнула, що кохання - це не тоді, коли ти страждаєш і тобі боляче, а зовсім навпаки.

"Кохання - це коли ти розквітаєш із кожним днем. Коли кожна випадкова людина помічає, як ти змінилася... Кохання - це коли ти почуваєшся щасливою. Коли його доторки роблять тебе найчуттєвішою, і ти сумуєш. Кохання - це коли вам двом чудово поодинці, але разом набагато крутіше", - написала виконавиця.

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Ганна сподівається, що наступні сто років поститиме в цей день саме ці слова. Янісові вона подякувала за його безмежну любов.

"Я не знаю, як стільки почуття може вміститися навіть у такій великій людині. Кохаю тебе. Для нас нема кордонів. І ніколи не буде!", - додала вона.

Ось такий букет подарував Ані чоловік

Нагадаємо, 29-річний Тімма нещодавно зізнався, що інколи ревнує кралечку-дружину навіть до самого себе. Як відомо, гурт "ВІА Гра" з Анею спортсмен слухав іще хлопчиськом.

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