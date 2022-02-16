Полякова без мейкапу посвітила стрункими ніжками на тлі краєвидів Шрі-Ланки. ФОТО

Співачка Оля Полякова відпочиває разом із родиною на Шрі-Ланці. І хоча донька артистки Маша вже на повну хизується знімками у купальнику, сама ж виконавиця не поспішала ділитися із підписниками контентом із відпустки.

Принаймні дотепер. У своєму Instagram Полякова виклала серію світлин на яких позує без мейкапу.

"Цього разу я просто відпочивала. Ледве змусила себе зробити ці фотки в останній день відпочинку. Летимо додому. Знаю, що там всі на неврозі, але в мене є стійке відчуття, що все буде добре", – написала артистка під фото.

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У сторіс співачка звернулася до підписників і запевнила їх, що попри нинішню ситуацію в Україні, повертається додому. Також артистка закликала фанів не боятися.

Нагадаємо, на тлі повномасштабного вторгнення Росії співзасновниця Mozgi Group Ірина Горова виступила із заявою про рішення залишитися в Києві. А соліст Антитіла разом із колегами по гурту приєднався до Сил Територіальної оборони ЗС України.

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