Жінка Остапчука на Мальдівах попозувала в купальниках та показала, як качає дупцю

Подружжя Володимир та Христина Остапчуки продовжують ̶д̶р̶а̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ тішити підписників своїми світлинами та сторіс з відпочинку на Мальдівах.

Христина, яка взяла з собою у подорож цілих 12 купальників, невтомно у них позує та хизується у своєму Instagram.

До того ж, подружжя не забуває про спорт. Принаймні, у сторіс Вова та Кріс показують, як займаються та дуркують у залі готелю.

Христина назвала це фото "роздягненим контентом"

12 бікіні Кріс взяла на Мальдіви

Як відомо, спочатку Христина відпочивала без чоловіка, але він уже приєднався до неї

І тепер парочка разом кайфує та займається спортом

Нагадаємо, у жовтні минулого року Остапчуки відзначили першу річницю шлюбу.

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