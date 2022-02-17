Жінка Остапчука на Мальдівах попозувала в купальниках та показала, як качає дупцю
Четвер, 17 лютого 2022, 14:45
Подружжя Володимир та Христина Остапчуки продовжують ̶д̶р̶а̶т̶у̶в̶а̶т̶и̶ тішити підписників своїми світлинами та сторіс з відпочинку на Мальдівах.
Христина, яка взяла з собою у подорож цілих 12 купальників, невтомно у них позує та хизується у своєму Instagram.
До того ж, подружжя не забуває про спорт. Принаймні, у сторіс Вова та Кріс показують, як займаються та дуркують у залі готелю.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Остапчуки відзначили першу річницю шлюбу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Любить порушувати правила: жінка Остапчука після постільного фото з коханим оголила стегна на тумбі
Жінка Остапчука показалася без мейкапу: Іще ніколи не почувалася такою вродливою
Плануємо діток: жінка Остапчука пояснила, чому вакцинувалася
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії