Вагітна Астровська повигиналася на килимку в йога-позах. ФОТО

П'ятниця, 18 лютого 2022, 16:45

Телеведуча і співачка Аліна Астровська, яка перебуває на третьому триместрі вагітності, підтримує фізичну форму домашніми тренуваннями.

У сторіс в Instagram майбутня матуся з чималим животом показала, як займається йогою.

 
Живіт не заважає З1-річній Аліні займатися улюбленою йогою
скріншот зі сторіс Instagram alina_astrovskaya_
 
Красуня ось-ось народить малюка
 
Завдяки тренуванням протягом вагітності у співачки не боліла спина та поперек
 
Судячи з розтяжки телеведучої, вона, напевно, досить швидко зможе повернутися у форму

Нагадаємо, нещодавно Аліна розповіла скільки кілограм набрала під час вагітності.

А ще Астровська зізналася, що не боїться целюліту, який, до речі, у неї вже є.

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