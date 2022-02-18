Вагітна Астровська повигиналася на килимку в йога-позах. ФОТО

Телеведуча і співачка Аліна Астровська, яка перебуває на третьому триместрі вагітності, підтримує фізичну форму домашніми тренуваннями.

У сторіс в Instagram майбутня матуся з чималим животом показала, як займається йогою.

Живіт не заважає З1-річній Аліні займатися улюбленою йогою скріншот зі сторіс Instagram alina_astrovskaya_

Красуня ось-ось народить малюка

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Завдяки тренуванням протягом вагітності у співачки не боліла спина та поперек

Нагадаємо, нещодавно Аліна розповіла скільки кілограм набрала під час вагітності.

А ще Астровська зізналася, що не боїться целюліту, який, до речі, у неї вже є.

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