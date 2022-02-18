Вагітна Астровська повигиналася на килимку в йога-позах. ФОТО
18 лютого 2022, 16:45
Телеведуча і співачка Аліна Астровська, яка перебуває на третьому триместрі вагітності, підтримує фізичну форму домашніми тренуваннями.
У сторіс в Instagram майбутня матуся з чималим животом показала, як займається йогою.
Нагадаємо, нещодавно Аліна розповіла скільки кілограм набрала під час вагітності.
А ще Астровська зізналася, що не боїться целюліту, який, до речі, у неї вже є.
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