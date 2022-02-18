"Продовжую закохуватися": Яма привітав дружину із днем народження подарунком для "попочки"
П'ятниця, 18 лютого 2022, 17:15
Хореограф Влад Яма привітав кохану дружину Лілію із днем народження у своєму Instagram.
Для вітального слова чоловік обрав кадр із нещодавньої фотосесії із благовірною, на якому та позує у нюдовому боді.
"От як закохався багато років тому… так і продовжую закохуватися все більше. І не лише в очі… Не забувай, що ти – найкраща!", – написав Влад і подякував Лілі за сина, доброту, натхнення та мудрість.
Що ж, навіть не віриться, що хореограф колись не хотів одружуватися і вважав себе запеклим холостяком. До речі, подарував вже давно не холостяк дружині шорти. Мовляв, вона фанатка цього одягу.
Нагадаємо, подружжя у 2021-му відсвяткувало 7-річчя шлюбу.
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