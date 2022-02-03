Яма з дружиною показали пристрасну акробатику у спільному фотосеті

Четвер, 3 лютого 2022, 10:17

Танцювальне подружжя Влад та Лілія Ями, які у вересні 2021-го відсвяткували 7-річчя шлюбу, влаштували гарячий сімейний фотосет.

Пара подуркувала перед камерою і навіть показала кілька підтримок й складних рухів. Обидва вже виклали фото у свої соцмережі.

 
Дивлячись на ці кадри, важко повірити, що Яма боявся шлюбу
фото @christina.maslova
 
 
Які пристрасті)
 
До речі, Лілія якось відкрила секрет їхніх міцних стосунків

Крім спільних фото за зйомку встигли наробити чимало портретів.

 
Сексі фото – не в новинку для благовірної хореографа
 
Влад-матадор
 
 
Влад-футболіст)
 
 
Ну, а цього Влада-бальника ми вже знаємо)

Нагадаємо, нещодавно Влад змінив імідж із допомогою сина. Головний удар припав на бороду, яку татусь дозволив хлопчикові постригти власноруч.

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