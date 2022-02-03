Яма з дружиною показали пристрасну акробатику у спільному фотосеті
Четвер, 3 лютого 2022, 10:17
Танцювальне подружжя Влад та Лілія Ями, які у вересні 2021-го відсвяткували 7-річчя шлюбу, влаштували гарячий сімейний фотосет.
Пара подуркувала перед камерою і навіть показала кілька підтримок й складних рухів. Обидва вже виклали фото у свої соцмережі.
Крім спільних фото за зйомку встигли наробити чимало портретів.
Нагадаємо, нещодавно Влад змінив імідж із допомогою сина. Головний удар припав на бороду, яку татусь дозволив хлопчикові постригти власноруч.
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