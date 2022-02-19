Остапчуки на Мальдівах показали мокру еротику під пальмою. ВІДЕО
19 лютого 2022, 10:17
Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина вирішили, що фотографій із їхнього відпочинку на Мальдівах підписникам у Instagram буде замало, тож зняли ще й відео.
Парочка пристрасно цілувалася на камеру, а Вова ще й жмакав свою кохану за дупцю.
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Із тих дванадцяти купальників, які Христина взяла в поїздку, для гарячого ролика вона обрала монокіні з хижим принтом.
Нагадаємо, Остапчуки вже планують діток та будують сімейне гніздечко.
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