Остапчуки на Мальдівах показали мокру еротику під пальмою. ВІДЕО

Субота, 19 лютого 2022, 10:17

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина вирішили, що фотографій із їхнього відпочинку на Мальдівах підписникам у Instagram буде замало, тож зняли ще й відео.

Парочка пристрасно цілувалася на камеру, а Вова ще й жмакав свою кохану за дупцю.

Із тих дванадцяти купальників, які Христина взяла в поїздку, для гарячого ролика вона обрала монокіні з хижим принтом.

 
Гарячий контент від Кріс
 
Ну і традиційне фото від Володимира

Нагадаємо, Остапчуки вже планують діток та будують сімейне гніздечко.

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