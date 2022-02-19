Остапчуки на Мальдівах показали мокру еротику під пальмою. ВІДЕО

Телеведучий Володимир Остапчук та його дружина Христина вирішили, що фотографій із їхнього відпочинку на Мальдівах підписникам у Instagram буде замало, тож зняли ще й відео.

Парочка пристрасно цілувалася на камеру, а Вова ще й жмакав свою кохану за дупцю.

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Із тих дванадцяти купальників, які Христина взяла в поїздку, для гарячого ролика вона обрала монокіні з хижим принтом.

Гарячий контент від Кріс

Нагадаємо, Остапчуки вже планують діток та будують сімейне гніздечко.

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