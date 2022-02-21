Байрак показала воркаут на сходах: Ось мої ліпосакція та фільтри

Режисерка Оксана Байрак, яка стверджує, що "непристойно красива" без жодних дієт, показала, як тримає себе в тонусі.

57-річна кіномисткиня бігає сходами, причому не знімає маски, хоча поруч і нема людей.

"Що! Ліпосакція?! Фільтри?! Ось мої ліпосакція та фільтри! Раз 20 туди-сюди. Навіть за часів COVID-19, коли всі сиділи, забившись по квартирах", - поділилася Оксана.

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Нагадаємо, Байрак кілька років тому стала мамою, але подробиць окрім того, що доньку вона назвала Елізабет, режисерка не розкриває.

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