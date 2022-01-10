Байрак заявила про "щастя" народитися в СРСР та показала себе піонеркою
Режисерка Оксана Байрак назвала "найголовнішим щастям" те, що народилася в СРСР. 57-річна зірка поділилася архівними фото, відповідаючи на запитання фанів у Insta-сторіз.
Принагідно Байрак проїхалася по українській владі через заборону показу тих її картин, де знялися актори з "чорного списку".
Також у Оксани поцікавилися, чи дійсно в неї кілька років тому народилася донька, яку вона назвала Єлизаветою. Режисерка відповіла, але так, що напустила ще більше туману.
Що до решти зізнань Байрак, то зараз вона мешкає у Лос-Анджелесі. У житті режисерки є чоловік, яким вона "зачарована". А на запитання, як вона бореться з зайвою вагою, зірука відповіла так: "Лише спорт! Та нормальний інсулін!".
Нагадаємо, якось Оксана хвалилася, що її губи цілували найкращі чоловіки СНД.
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