Байрак заявила про "щастя" народитися в СРСР та показала себе піонеркою

Режисерка Оксана Байрак назвала "найголовнішим щастям" те, що народилася в СРСР. 57-річна зірка поділилася архівними фото, відповідаючи на запитання фанів у Insta-сторіз.

Принагідно Байрак проїхалася по українській владі через заборону показу тих її картин, де знялися актори з "чорного списку".

дії яких створюють загрозу національній безпеці України Актор Дмитро Харатьян, який неодноразово відвідував окупований Крим, є в списку діячів культури, фото з instagram байрак

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Цим архівним кадром Байрак поділилася, згадуючи себе в віці 18-20 років

Також у Оксани поцікавилися, чи дійсно в неї кілька років тому народилася донька, яку вона назвала Єлизаветою. Режисерка відповіла, але так, що напустила ще більше туману.

То в режисерки таки народилася дочка?

Що до решти зізнань Байрак, то зараз вона мешкає у Лос-Анджелесі. У житті режисерки є чоловік, яким вона "зачарована". А на запитання, як вона бореться з зайвою вагою, зірука відповіла так: "Лише спорт! Та нормальний інсулін!".

Нагадаємо, якось Оксана хвалилася, що її губи цілували найкращі чоловіки СНД.

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