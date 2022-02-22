Як дружина Кличка співами та квітами настрій собі підіймала. ВІДЕО

Вівторок, 22 лютого 2022, 12:45

Поки мер Києва Віталій Кличко виступає з промовою щодо російської агресії проти України, його дружина Наталія складає букети і співає у Німеччині. 

У новому відео в Instagram вона показала, як піднімає собі настрій флористикою.

 
Дружина мера Києва покращує свій настрій співом та збираннями букетів
скріншот відео з Instagram natalia_klitschko_official

До речі, не так давно Наталія вирішила нагадати підписникам про свій співочий хист і виклала кілька відео з репетицій. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Раніше жінка Кличка уже викладала букети власного дизайну, а ще - переспівувала хіт Lady Gaga

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дружина Кличка пошепки повчила любові до себе. Гіпнотичне ВІДЕО

Дружина Кличка в йога-позі оголила ноги і занурилася в тишу

"Нема для кого готувати": дружина Кличка без мейкапу показалася над салатом

Наталія Кличко

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Ще по темі
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів