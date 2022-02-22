Як дружина Кличка співами та квітами настрій собі підіймала. ВІДЕО
Вівторок, 22 лютого 2022, 12:45
Поки мер Києва Віталій Кличко виступає з промовою щодо російської агресії проти України, його дружина Наталія складає букети і співає у Німеччині.
У новому відео в Instagram вона показала, як піднімає собі настрій флористикою.
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До речі, не так давно Наталія вирішила нагадати підписникам про свій співочий хист і виклала кілька відео з репетицій.
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Раніше жінка Кличка уже викладала букети власного дизайну, а ще - переспівувала хіт Lady Gaga.
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