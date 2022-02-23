"Тривожну валізу не збиратиму": Огнєвіч заявила, що не тікатиме, та показала зелені ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч запевнила, що не тікатиме з України та не збиратиме тривожну валізу.

Про це вона написала у пості в Instagram, де також показала фото з нової зеленої зйомки.

"Тривожну валізу збирати не буду, бо немає такого розміру, щоби вмістити батьків, усю родину, друзів, Україну, мій інструмент, мою домівку та усі досягнення. Я залишаюся вдома. Тут. Вдома. В Україні", - наголосила Огнєвіч.

Виконавиця зберігає спокій та радує фоловерів новими фото фото з Instagram zlata.ognevich

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Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч стала жертвою переслідування агресивного чоловіка. Його погрози смертю вона зняла на відео та оприлюднила у соцмережі.

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