"Прийшов час сказати своє слово": Бадоєв закликав російських артистів не мовчати

Поки українські артисти активно підтримують країну у скрутні для неї часи, майже всі їхні колеги у Росії роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Спробувати зупинити цю байдужість вирішив режисер Алан Бадоєв.

У сторіс в Instagram він закликав російських друзів висловити свою думку стосовно загрози повномасштабного вторгнення.

"Мої друзі, колеги, артисти, люди, яких поважаю я та які поважають мене… Ті, хто живуть у Росії, прийшов час сказати своє слово. Ви і є Росія та її вчинки. Це також ви", - наголосив Алан.

"У світі, де багато безглуздя, де запущені процеси, які вже не зупинити, важливо не втрачати себе та по-справжньому пам’ятати про цінне… Будьте добрими, будьте щирими на посмішку. Зараз вона необхідна будь-якій людині на вулиці…", - написав режисер.

Бадоєв у сторіс розповів про флешмоб #янемолчу

Нагадаємо, у березні 2014 року Алан підтримав Україну патріотичною промовою, у якій закликав українців зберігати єдність та любов.

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