"Прийшов час сказати своє слово": Бадоєв закликав російських артистів не мовчати

Середа, 23 лютого 2022, 10:52

Поки українські артисти активно підтримують країну у скрутні для неї часи, майже всі їхні колеги у Росії роблять вигляд, що нічого не відбувається.

Спробувати зупинити цю байдужість вирішив режисер Алан Бадоєв. 

У сторіс в Instagram він закликав російських друзів висловити свою думку стосовно загрози повномасштабного вторгнення.

"Мої друзі, колеги, артисти, люди, яких поважаю я та які поважають мене… Ті, хто живуть у Росії, прийшов час сказати своє слово. Ви і є Росія та її вчинки. Це також ви", - наголосив Алан.

 
Бадоєв запостив фрагменти кліпу на пісню Марії Яремчук "В чистім полі"
скріншот зі сторіс Instagram alanbadoev

"У світі, де багато безглуздя, де запущені процеси, які вже не зупинити, важливо не втрачати себе та по-справжньому пам’ятати про цінне… Будьте добрими, будьте щирими на посмішку. Зараз вона необхідна будь-якій людині на вулиці…", - написав режисер.

 
 
 
 
Бадоєв у сторіс розповів про флешмоб #янемолчу 

Нагадаємо, у березні 2014 року Алан підтримав Україну патріотичною промовою, у якій закликав українців зберігати єдність та любов.

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