Топсайдери і ковбойські чоботи: трендове осіннє взуття 2025. Фото

Ми вступили в новий сезон, і крім светрів та гарбузових прянощів, він приносить з собою нові модні тенденції, зокрема у взутті.

Багато актуальних моделей - це сучасні варіації класики, але є і новинки.

Від найкращих чобіт сезону до наймодніших кросівок року - ТаблоID зібрав основні тренди осіннього взуття 2025 року, щоб актуалізувати ваш гардероб.

Ковбойські чоботи

Чоботи на осінь? Це не новаторство. Цьогоріч найбільш актуальними будуть моделі натхненні ковбойським стилем. Такі чоботи - ідеальне осіннє взуття перехідного періоду.

Ковбойські чоботи миттєво додають гостроти будь-якому образу. Вони будуть шикарно пасувати максіспідницям, трикотажним сукням і нарядам у стилі бохо.

Трошки Дикого Заходу Фото Zara

Замшеві лофери

Загалом осінню 2025 року лофери залишаються класикою жанру. Втім, найбільш актуальними цьогоріч будуть замшеві варіанти.

Такі лофери додають будь-якому луку розкоші, тож носити їх можна буквально будь з чим. Обирайте нейтральні кольори - від сірого до бежевого, щоб досягти максимальної універсальності.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва вже втілює осінні тренди в життя

Вічна класика Фото instagram

Топсайдери

Завдяки іменитим дизайнерам у моду повернулися топсайдери, які ще називають туфлями для яхтингу. Практично кожен бренд тепер має свою версію тонких шнурованих лоферів.

Скоро топсайдери стануть новою базою осіннього гардероба завдяки своїй функціональності і свіжості (адже ми забули про їхнє існування).

Базове взуття осені 2025 Фото Instagram

Плоскі кросівки





Екстратонкі кросівки стали найпопулярнішим трендом 2025 року після того, як модники захопилися цією парою від одного бренду. Майже всі дизайнери високого класу зараз пропонують свої версії, розширюючи колірну гаму та прикрашаючи новими деталями. Хочете спортивну пару в найкращому осінньому коричневому кольорі? А може, у світло-блакитному або класичному чорному кольорі? Варіантів і пропозицій безліч, тож зволікати немає сенсу.

Такі кросівки залишаються на топових позиціях Фото Instagram

Балетки Mary Jane

Балетки тріумфально повернулися з минулого і швидко стали класикою, яка вже не вийде з моди. Дизайнери вигадували багато інтерпретацій, а от цієї осені найбільш популярним силуетом будуть моделі Mary Jane. Туфлі, підкреслені ремінцем, у яких буде зручно і в офісі, і на вечірці.

Елегантні і трендові Фото Instagram

Замшеві чоботи

Якщо ваша колекція осінніх чобіт потребує оновлення, то зверніть свою увагу на замшеві моделі - позачасовий фасон, який з'явився на всіх подіумах цього сезону. Хоча замша може бути трохи делікатнішою за шкіру, її все одно можна носити в офіс або на зустрічі з друзями, поки не дощить.

Ідеальний варіант, поки не дощить Фото Instagram

Туфлі з відкритим носком

Взуття з відкритим носком повернулося в моду у 2025 році і стало вибором багатьох знаменитостей, зокрема Ніколь Кідман і Хлої Севіньї.

Без сумніву, такі оригінальні туфлі стануть чудовим акцентом для осіннього гардероба та допоможуть оживити навіть найпростіші образи.

Це один з найбільших трендів осіннього взуття 2025 Фото Zara

Нагадаємо, ТаблоID збирав загальні тренди на осінь 2025 і актуальний осінній верхній одяг.