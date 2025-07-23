Неонові вії, ягідні губи та матовий фініш: 8 актуальних трендів макіяжу. Фото

2024 був чудовим роком для макіяжу. Ми побачили безліч цікавих трендів, від синіх тіней для повік до журавлинних губ і гранжевого стилю. Після кількох років мінімалізму 2025 став ідеальним для експериментів.

Якщо вам цікаво дізнатися новинки в макіяжі - читайте і роздивляйтеся в матеріалі ТаблоID.

Матовий фініш

Тренд на "вологе" обличчя, вочевидь, залишається в минулому, а тенденція на матовий макіяж знову повертається в моду в 2025 році.

Звісно, мова йде не про повністю матове покриття, як це було модно в нульових. Це все ще сяючий мейк, втім стриманіший і не такий вологий.

Матовий макіяж еволюціонував Фото Instagram

Також повертаються і матові губи, проте дні сухих рідких помад давно минули. Експертки говорять про зволожувальні формули, що розмивають контури, тримаються на губах і не тріскаються.

Якщо матові губи - не ваше, чому б не поєднати стилі і не обрати матову основу з глянцевими губами? Або навпаки - сяюча тональна основа + матовий макіяж губ.

Акцент або на губах, або на очах

2024 рік був присвячений максималізму в макіяжі і було багато інфлюенсерок, які обирали яскравий макіяж очей і губ. Однак цього року модниці обирають акцент або на очі, або на губи.

Один шар туші в поєднанні з яскравою помадою виглядає неймовірно шикарно, а ще це означає, що вранці ви набагато швидше зробите макіяж.

Співачка Селена Гомес з акцентом на очах демонструє, яким шикарним є цей мейкап Фото Instagram

Аквамаринові очі

Один з основних відтінків у колекціях весна-літо 2025 був бірюзовий колір, який плавно перекочував у тренди макіяжу.

Все, що вам потрібно зробити - це нанести його на повіки поверх бази для тіней, щоб запобігти зморшкам, а обличчя залишити "голим".

Вибирайте кремову формулу для більш тривалого ефекту, але якщо ви хочете краще контролювати нанесення - зупиніться на сухих варіантах.

І зверніть увагу на матову основу Фото Leeor Wild

Неонові вії

ТаблоID вже пригадував, що неон - антитренд 2025. Втім це не стосується мейкап моди.

Який би колір ви не вибрали - неоновий рожевий або бірюзовий - не бійтеся переборщити. Якщо вії трохи злипаються і виглядають неакуратно - це те, що треба. Крім того, вам точно знадобиться кілька шарів, щоб колір був насиченим.

Ляльковий макіяж

Цьогоріч став вірусним макіяж Douyin, який нагадував ляльковий, з великою кількості блискіток і довгими накладними віями. До речі, відродження Барбі та Bratz також вплинуло на цю тенденцію.

Характер цього тренду - прагнення втілити в собі ідеал живої ляльки без надмірної штучності.

Інфлюенсерки пропонують додавати більше рум’ян, білий гелевий лайнер на нижню повіку і трохи туші на нижні вії, щоб отримати ефект ляльки.

Інфлюенсерки виглядають як живі ляльки Фото Threds

Рококо

Уявіть собі вайб Марії-Антуанетти в поєднанні з сучасним гламуром: рожеві щоки, м'які контури та ніжні акценти навколо очей і губ. Натхненний серединою 1700-х років, цей тренд повільно, але впевнено вийшов на перший план.

М'які тонкі брови, яскравий рум'янець і пастельні тіні для повік - база стилю рококо у сучасних реаліях.

Останнім часом співачка Аріана Гранде полюбляє такий мейк Фото Instagram

Без туші і з підводкою

Туш більше не обов'язкова щодня, судячи з багатьох TikTok-ів, які запевняють, що вона вже "віджила своє". Ця тенденція добралася і до гранжевого макіяжу, який раніше було важко уявити без неї.

Щоб уникнути розмазування або вицвітання, обирайте водостійку підводку для очей, яка краще тримається на нижній повіці.

Щось в цьому є Фото Matteo Scarpellini

Ягідні губи

Такий макіяж найбільше пасуватиме для літа, але й чудово підніме настрій у холодну пору року. Нанесіть рожеві тіні на повіки і розтушуйте, щоб вони були майже розмитими, адже "головні герої" цього мейкапу - ягідні соковиті губи.

Цікаво, що такий варіант несподівано пасує всім і виглядає одночасно жіночно та вишукано.

Цей макіяж дуже універсальний Фото Instagram

Літо скоро закінчується, проте ще є час походити в цікавому літньому взутті, зібрати модний образ, похизуватися тілом в трендовому купальнику та оновити гардероб новим топом.