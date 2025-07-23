Неонові вії, ягідні губи та матовий фініш: 8 актуальних трендів макіяжу. Фото
2024 був чудовим роком для макіяжу. Ми побачили безліч цікавих трендів, від синіх тіней для повік до журавлинних губ і гранжевого стилю. Після кількох років мінімалізму 2025 став ідеальним для експериментів.
Якщо вам цікаво дізнатися новинки в макіяжі - читайте і роздивляйтеся в матеріалі ТаблоID.
Матовий фініш
Тренд на "вологе" обличчя, вочевидь, залишається в минулому, а тенденція на матовий макіяж знову повертається в моду в 2025 році.
Звісно, мова йде не про повністю матове покриття, як це було модно в нульових. Це все ще сяючий мейк, втім стриманіший і не такий вологий.
Також повертаються і матові губи, проте дні сухих рідких помад давно минули. Експертки говорять про зволожувальні формули, що розмивають контури, тримаються на губах і не тріскаються.
Якщо матові губи - не ваше, чому б не поєднати стилі і не обрати матову основу з глянцевими губами? Або навпаки - сяюча тональна основа + матовий макіяж губ.
Акцент або на губах, або на очах
2024 рік був присвячений максималізму в макіяжі і було багато інфлюенсерок, які обирали яскравий макіяж очей і губ. Однак цього року модниці обирають акцент або на очі, або на губи.
Один шар туші в поєднанні з яскравою помадою виглядає неймовірно шикарно, а ще це означає, що вранці ви набагато швидше зробите макіяж.
Аквамаринові очі
Один з основних відтінків у колекціях весна-літо 2025 був бірюзовий колір, який плавно перекочував у тренди макіяжу.
Все, що вам потрібно зробити - це нанести його на повіки поверх бази для тіней, щоб запобігти зморшкам, а обличчя залишити "голим".
Вибирайте кремову формулу для більш тривалого ефекту, але якщо ви хочете краще контролювати нанесення - зупиніться на сухих варіантах.
Неонові вії
ТаблоID вже пригадував, що неон - антитренд 2025. Втім це не стосується мейкап моди.
Який би колір ви не вибрали - неоновий рожевий або бірюзовий - не бійтеся переборщити. Якщо вії трохи злипаються і виглядають неакуратно - це те, що треба. Крім того, вам точно знадобиться кілька шарів, щоб колір був насиченим.
Ляльковий макіяж
Цьогоріч став вірусним макіяж Douyin, який нагадував ляльковий, з великою кількості блискіток і довгими накладними віями. До речі, відродження Барбі та Bratz також вплинуло на цю тенденцію.
Характер цього тренду - прагнення втілити в собі ідеал живої ляльки без надмірної штучності.
Інфлюенсерки пропонують додавати більше рум’ян, білий гелевий лайнер на нижню повіку і трохи туші на нижні вії, щоб отримати ефект ляльки.
Рококо
Уявіть собі вайб Марії-Антуанетти в поєднанні з сучасним гламуром: рожеві щоки, м'які контури та ніжні акценти навколо очей і губ. Натхненний серединою 1700-х років, цей тренд повільно, але впевнено вийшов на перший план.
М'які тонкі брови, яскравий рум'янець і пастельні тіні для повік - база стилю рококо у сучасних реаліях.
Без туші і з підводкою
Туш більше не обов'язкова щодня, судячи з багатьох TikTok-ів, які запевняють, що вона вже "віджила своє". Ця тенденція добралася і до гранжевого макіяжу, який раніше було важко уявити без неї.
Щоб уникнути розмазування або вицвітання, обирайте водостійку підводку для очей, яка краще тримається на нижній повіці.
Ягідні губи
Такий макіяж найбільше пасуватиме для літа, але й чудово підніме настрій у холодну пору року. Нанесіть рожеві тіні на повіки і розтушуйте, щоб вони були майже розмитими, адже "головні герої" цього мейкапу - ягідні соковиті губи.
Цікаво, що такий варіант несподівано пасує всім і виглядає одночасно жіночно та вишукано.
Літо скоро закінчується, проте ще є час походити в цікавому літньому взутті, зібрати модний образ, похизуватися тілом в трендовому купальнику та оновити гардероб новим топом.