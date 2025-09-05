Бохо + етно: як скомбінувати луки у трендових стилях 2025. Фото

Анастасія Добрянська - 5 вересня, 07:00

Окремо варто зазначити dress code події - бохо і етно стилі. ТаблоID вирішив розповісти детальніше про них і зібрав топ луків, зокрема зіркових, щоб ви могли "красуватися, запалювати та епатувати" на всі 100.

Бохо

Бохо, мабуть, один із найбільш модних трендів останніх років. Естетика, яка постійно еволюціонувала, набула найбільшої популярності у 1960-х і 1970-х роках. Вудсток у 1969 році став переломним моментом, який, безсумнівно, зіграв важливу роль у переосмисленні бохо.

Квіткові та повітряні сукні, розкльошені силуети, вишивка, пончо, мокасини, рукави-ліхтарики та бахрома - все це про тогочасне бохо, яке надихає і сьогодні.


Катерина Репяхова позує у бохо сукні в полі

В образі 31-річної дружини співака Віктора Павліка, Катерини Репяхової, прослідковується естетика бохо 60-70-х

Фото Instagram
Злата Огнєвіч позує у білій сукні і замшевих чоботах

Повітряні силуети, як у співачки Злати Огнєвіч, - основа бохо

Фото Instagram

У середині 2000-х акторка Сієна Міллер і модель Кейт Мосс були найбільшими інфлюенсерками богемного стилю. Завдяки їхній інтерпретації зʼявився "фестивальний" образ у стилі бохо. Багатошарові намиста, ремені з заклепками і замшеві чоботи до коліна стали квінтесенцією стилю. 

Образ із спідницею з бахромою і замшевими чоботами

Бахрома і замшеві чоботи - естетика бохо тих років

Фото Instagram

Версія стилю бохо-шик 2000-х років полягала в поєднанні шарів одягу, що зробило його миттєвим хітом серед молодих жінок у всьому світі. Все, що потрібно було - це квітчаста сукня або мініспідниця, блуза в селянському стилі, жилет, низький ремінь і багато замші. Магія полягала в поєднанні, а не в окремому предметі одягу чи бренді.

Белла Хадід позує у бохо образі

Модель Белла Хадід знає, що замша того варта

Фото Instagram
Блогерка Даша Квіткова позує у квітковій сукні

Блогерка Даша Квіткова вже демонструвала заквітчану сукню в стилі бохо

Фото Instagram

Сучасні тенденції бохо більш вишукані. Сукні з рюшами або мереживні, блузки, шкіряні куртки з бахромою. До них також додаються аксесуари, що створюють грайливий і легкий образ, наприклад балетки або желейні туфлі. 

Тіна Кароль позує у мереживній сукні

А Тіна Кароль вже обирає, у чому піти на святкування 20-річчя ТаблоID

Фото Instagram
Співачка Дженніфер Лопес у бохо сорочці і джинсах

Співачка Дженніфер Лопес полюбляє бохо

Фото BlueLoveImages @backgrid_usa

Етно

Бохо і етно - стилі, які багато в чому збігаються. Перша естетика частково базується на переосмисленні етнонарядів. 

Після початку великої війни був великий перезапуск української свідомості і, відповідно, культури і моди.

Таня Парфільєва у вишиванці на тлі поля

Блогерка Таня Парфільєва у мінімалістичній вишиванці

Фото Instagram
Onuka позує у чорній вишиванці
Народний одяг ставав все більш цікавим, як от на прикладі вбрання Onuka
Фото Instagram

Бренди взялися інтерпретувати і додавати нові деталі до народного одягу. Так, зʼявилося чимало сучасних вишиванок і традиційних елементів гардероба на сучасний лад.

Катерина Осадча позує у вишиванці
Телеведуча Катерина Осадча носить вишиванку з довгими рукавами і поєднує з сучасними аксесуарами і джинсами
Фото Instagram
Катерина Осадча у традиційній українській сукні

Сучасне етно постійно переосмислюється

Фото Instagram

Завдяки схожій естетиці, бохо і етно часто можна зустріти у яскравому поєднанні. Легкість і бунтівний настрій першого чудово доповнює натуральність і автентичність другого. 

Севгіль Мусаєва у наряді в стилі бохо і етно

Головна редакторка Української Правди, Севгіль Мусаєва, також не обмежує себе одним стилем

Фото Instagram
Тіна Кароль позує у білій сукні з воланами

Тіна Кароль в сукні, яка поєднує в собі елементи бохо і етно

Фото Instagram

