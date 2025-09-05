Бохо + етно: як скомбінувати луки у трендових стилях 2025. Фото
10-го вересня ТаблоID святкує ювілей - 20 років. О 18.00 в Києві зберуться зіркові гості і читачі, щоб пригадати цікаві і кумедні події за історію існування ТаблоID. Також будуть роздавати нагороди у 4 номінаціях: "Муза 20-річчя", "Діва 20-річчя", "Пара 20-річчя", "Ритм 20-річчя". Запрошено взяти участь у "ТаблоID20" Тіну Кароль, Машу Єфросиніну, Ірину Білик, Камалію, Павла Зіброва, Дмитра Монатіка і не тільки.
Окремо варто зазначити dress code події - бохо і етно стилі. ТаблоID вирішив розповісти детальніше про них і зібрав топ луків, зокрема зіркових, щоб ви могли "красуватися, запалювати та епатувати" на всі 100.
Бохо
Бохо, мабуть, один із найбільш модних трендів останніх років. Естетика, яка постійно еволюціонувала, набула найбільшої популярності у 1960-х і 1970-х роках. Вудсток у 1969 році став переломним моментом, який, безсумнівно, зіграв важливу роль у переосмисленні бохо.
Квіткові та повітряні сукні, розкльошені силуети, вишивка, пончо, мокасини, рукави-ліхтарики та бахрома - все це про тогочасне бохо, яке надихає і сьогодні.
У середині 2000-х акторка Сієна Міллер і модель Кейт Мосс були найбільшими інфлюенсерками богемного стилю. Завдяки їхній інтерпретації зʼявився "фестивальний" образ у стилі бохо. Багатошарові намиста, ремені з заклепками і замшеві чоботи до коліна стали квінтесенцією стилю.
Версія стилю бохо-шик 2000-х років полягала в поєднанні шарів одягу, що зробило його миттєвим хітом серед молодих жінок у всьому світі. Все, що потрібно було - це квітчаста сукня або мініспідниця, блуза в селянському стилі, жилет, низький ремінь і багато замші. Магія полягала в поєднанні, а не в окремому предметі одягу чи бренді.
Сучасні тенденції бохо більш вишукані. Сукні з рюшами або мереживні, блузки, шкіряні куртки з бахромою. До них також додаються аксесуари, що створюють грайливий і легкий образ, наприклад балетки або желейні туфлі.
Етно
Бохо і етно - стилі, які багато в чому збігаються. Перша естетика частково базується на переосмисленні етнонарядів.
Після початку великої війни був великий перезапуск української свідомості і, відповідно, культури і моди.
Бренди взялися інтерпретувати і додавати нові деталі до народного одягу. Так, зʼявилося чимало сучасних вишиванок і традиційних елементів гардероба на сучасний лад.
Завдяки схожій естетиці, бохо і етно часто можна зустріти у яскравому поєднанні. Легкість і бунтівний настрій першого чудово доповнює натуральність і автентичність другого.
Нагадаємо, ТаблоID якось розповідав про моду 70-х, де панували бохо і модна свобода.
Горняк у шортах і чоботах в стилі бохо посвітила ніжками на тлі розписаних хатин в Мальованому селі. Фото
Дружина Павліка з нагоди 31-річчя показалася в ефектному етнообразі та розказала про головний подарунок
Сукня бохо і трендові підбори: королева Летісія вся в рожевому побувала на засіданні фонду. Фото