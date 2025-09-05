Бохо + етно: як скомбінувати луки у трендових стилях 2025. Фото

10-го вересня ТаблоID святкує ювілей - 20 років. О 18.00 в Києві зберуться зіркові гості і читачі, щоб пригадати цікаві і кумедні події за історію існування ТаблоID. Також будуть роздавати нагороди у 4 номінаціях: "Муза 20-річчя", "Діва 20-річчя", "Пара 20-річчя", "Ритм 20-річчя". Запрошено взяти участь у "ТаблоID20" Тіну Кароль, Машу Єфросиніну, Ірину Білик, Камалію, Павла Зіброва, Дмитра Монатіка і не тільки.

Окремо варто зазначити dress code події - бохо і етно стилі. ТаблоID вирішив розповісти детальніше про них і зібрав топ луків, зокрема зіркових, щоб ви могли "красуватися, запалювати та епатувати" на всі 100.

Бохо

Бохо, мабуть, один із найбільш модних трендів останніх років. Естетика, яка постійно еволюціонувала, набула найбільшої популярності у 1960-х і 1970-х роках. Вудсток у 1969 році став переломним моментом, який, безсумнівно, зіграв важливу роль у переосмисленні бохо.

Квіткові та повітряні сукні, розкльошені силуети, вишивка, пончо, мокасини, рукави-ліхтарики та бахрома - все це про тогочасне бохо, яке надихає і сьогодні.

В образі 31-річної дружини співака Віктора Павліка, Катерини Репяхової, прослідковується естетика бохо 60-70-х Фото Instagram

Повітряні силуети, як у співачки Злати Огнєвіч, - основа бохо Фото Instagram

У середині 2000-х акторка Сієна Міллер і модель Кейт Мосс були найбільшими інфлюенсерками богемного стилю. Завдяки їхній інтерпретації зʼявився "фестивальний" образ у стилі бохо. Багатошарові намиста, ремені з заклепками і замшеві чоботи до коліна стали квінтесенцією стилю.

Бахрома і замшеві чоботи - естетика бохо тих років Фото Instagram

Версія стилю бохо-шик 2000-х років полягала в поєднанні шарів одягу, що зробило його миттєвим хітом серед молодих жінок у всьому світі. Все, що потрібно було - це квітчаста сукня або мініспідниця, блуза в селянському стилі, жилет, низький ремінь і багато замші. Магія полягала в поєднанні, а не в окремому предметі одягу чи бренді.

Модель Белла Хадід знає, що замша того варта Фото Instagram

Блогерка Даша Квіткова вже демонструвала заквітчану сукню в стилі бохо Фото Instagram

Сучасні тенденції бохо більш вишукані. Сукні з рюшами або мереживні, блузки, шкіряні куртки з бахромою. До них також додаються аксесуари, що створюють грайливий і легкий образ, наприклад балетки або желейні туфлі.

А Тіна Кароль вже обирає, у чому піти на святкування 20-річчя ТаблоID Фото Instagram

Співачка Дженніфер Лопес полюбляє бохо Фото BlueLoveImages @backgrid_usa

Етно

Бохо і етно - стилі, які багато в чому збігаються. Перша естетика частково базується на переосмисленні етнонарядів.

Після початку великої війни був великий перезапуск української свідомості і, відповідно, культури і моди.

Блогерка Таня Парфільєва у мінімалістичній вишиванці Фото Instagram

Народний одяг ставав все більш цікавим, як от на прикладі вбрання Onuka Фото Instagram

Бренди взялися інтерпретувати і додавати нові деталі до народного одягу. Так, зʼявилося чимало сучасних вишиванок і традиційних елементів гардероба на сучасний лад.

Телеведуча Катерина Осадча носить вишиванку з довгими рукавами і поєднує з сучасними аксесуарами і джинсами Фото Instagram

Сучасне етно постійно переосмислюється Фото Instagram

Завдяки схожій естетиці, бохо і етно часто можна зустріти у яскравому поєднанні. Легкість і бунтівний настрій першого чудово доповнює натуральність і автентичність другого.

Головна редакторка Української Правди, Севгіль Мусаєва, також не обмежує себе одним стилем Фото Instagram

Тіна Кароль в сукні, яка поєднує в собі елементи бохо і етно Фото Instagram

