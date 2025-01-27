Мода 2010-го знову в тренді? Як носити стиль indie sleaze, натхненний рокерами. Фото
Сучасна мода відчуває певну втому від мінімалізму, а завдяки бажанню розслабитися та змінити платівку зʼявляються нові тенденції. ТаблоID вже писав про те, як "тиху розкіш" змінює максималізм. А от що таке "Indie sleaze", новий тренд на 2000-ні, котрий з 2022 року періодично повертається в стрітстайл?
Що таке Indie sleaze
В середині нульових і початку десятих панував однойменний музичний жанр indie sleaze. Британські гурти типу The Strokes та The Libertines розривали тогочасні чарти, а інфлюнсерки тих років були затятими тусовщицями. Вся ця естетика перемішалася і з’явився той самий розпатланий образ, образ крутих хлопців і дівчат, які слухають різноманітний рок та кислотну електронну музику.
Ікони 90-х, такі як актриса Хлоя Севіньї та модель Кейт Мосс, привнесли в ту епоху свою холодну чуттєвість, а акторки близнючки Кейт і Ешлі Олсен та співачка Скай Феррейра приєдналися до них, щоб запропонувати свої свіжі погляди.
Це була епоха безтурботної, безладної моди, а знаменитості не одягалися для папараці так, як сьогодні. Словом, все було інакше.
Тож все-таки як одягнутися у стиль indie sleaze та пірнути у безтурботні роки?
Гольфи
Цей хіпстерський стиль нікуди без гольфів до колін і вище. Інфлюенсерка тих років Алекса Чанг запатентувала гольфи та надихає і сьогодні.
Вони універсальні та поєднуються з усім, від туфель на підборах до чоботів. Їх можна носити зі спідницями та шортами. Але залишимо вам простір для власної фантазії.
Великі сумки
Одне можна сказати точно про безладних інді дівчат: вони обожнюють величезні сумки. Випадково чи ні, але ця тенденція збігається з одним із найбільших трендів цього року, який позначає світогляд "чим більше, тим краще" на противагу тенденції на мікросумки останніх кількох років.
Окуляри в квадратній оправі
Класичні сонцезахисні окуляри в квадратній оправі були визначальним аксесуаром епохи інді-стилю. Їх можна знайти на кожній інфлюенсерці цього модного тренду тих років. Від іменитих брендів до безіменних пар, вам підійдуть будь-які сонцезахисні окуляри в квадратній оправі для того, щоб приміряти інді на себе.
А-подібні силуети
Вище згадана Алекса Чанг, популярна акторка інді фільмів Зої Дешанель та інші it-girls початку 2010-х років, які "роздавали" стилю, полюбляли А-подібний силует. Сукні та мініспідниці яскраві представники гардеробу тусовочної епохи. Сьогодні на ринку представлені універсальні та сучасні варіанти, і є так багато способів стилізувати їх, не повертаючись до своїх альбомів у Facebook 2012 року.
Джинсові шорти
Короткі джинсові шорти, звичайно, елемент більш теплої пори року, проте архівні фото з прив’язкою до indie sleaze пропонують нам й інший погляд на цю історію. Культове комбо тих років – шорти, високі гольфи, шуба і грубі чоботи. Можна ще додати рвані колготки, і ви готові.
Чоботи
Грубі чоботи з відсилкою до панку були фаворитами інді стилю. Цікаво, що вони й досі залишаються такими ж улюбленими, а сучасні ікони стилю типу Белли Хадід, носять їх постійно та поєднують з чим завгодно.
Водночас, бунтарські чоботи були дуже популярними на початку 2010-х у поєднанні з шортами та міні-сукнями в стилі бохо.
Нагадаємо, що 70-ті роки сповнені надихаючих образів, які є актуальними і сьогодні. В той час як тренд на максималізм зʼявився, щоб врятувати нас від бежевих мінімалістичних буднів.