Мода 2010-го знову в тренді? Як носити стиль indie sleaze, натхненний рокерами. Фото

Сучасна мода відчуває певну втому від мінімалізму, а завдяки бажанню розслабитися та змінити платівку зʼявляються нові тенденції. ТаблоID вже писав про те, як "тиху розкіш" змінює максималізм. А от що таке "Indie sleaze", новий тренд на 2000-ні, котрий з 2022 року періодично повертається в стрітстайл?

Що таке Indie sleaze

В середині нульових і початку десятих панував однойменний музичний жанр indie sleaze. Британські гурти типу The Strokes та The Libertines розривали тогочасні чарти, а інфлюнсерки тих років були затятими тусовщицями. Вся ця естетика перемішалася і з’явився той самий розпатланий образ, образ крутих хлопців і дівчат, які слухають різноманітний рок та кислотну електронну музику.

Кейт Мосс привнесла дуже багато в моду Фото з Instagram

Ікони 90-х, такі як актриса Хлоя Севіньї та модель Кейт Мосс, привнесли в ту епоху свою холодну чуттєвість, а акторки близнючки Кейт і Ешлі Олсен та співачка Скай Феррейра приєдналися до них, щоб запропонувати свої свіжі погляди.

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Хлоя була справжньо "it girl" тих років, а її образи - джерело натхнення і сьогодні Фото з Instagram

Це була епоха безтурботної, безладної моди, а знаменитості не одягалися для папараці так, як сьогодні. Словом, все було інакше.

Тож все-таки як одягнутися у стиль indie sleaze та пірнути у безтурботні роки?

Гольфи

Цей хіпстерський стиль нікуди без гольфів до колін і вище. Інфлюенсерка тих років Алекса Чанг запатентувала гольфи та надихає і сьогодні.

Гольфи - це ще й сексі Фото з Instagram

Вони універсальні та поєднуються з усім, від туфель на підборах до чоботів. Їх можна носити зі спідницями та шортами. Але залишимо вам простір для власної фантазії.

Донька Джонні Деппа теж інтегрує гольфи у своє життя Фото @070shake

Великі сумки

Одне можна сказати точно про безладних інді дівчат: вони обожнюють величезні сумки. Випадково чи ні, але ця тенденція збігається з одним із найбільших трендів цього року, який позначає світогляд "чим більше, тим краще" на противагу тенденції на мікросумки останніх кількох років.

Великі сумки ще й дуже практичні Фото з Instagram

Замша ще й дуже популярна зараз Фото з Instagram

Окуляри в квадратній оправі

Класичні сонцезахисні окуляри в квадратній оправі були визначальним аксесуаром епохи інді-стилю. Їх можна знайти на кожній інфлюенсерці цього модного тренду тих років. Від іменитих брендів до безіменних пар, вам підійдуть будь-які сонцезахисні окуляри в квадратній оправі для того, щоб приміряти інді на себе.

Така оправа личить майже всім Фото з Instagram

А-подібні силуети

Вище згадана Алекса Чанг, популярна акторка інді фільмів Зої Дешанель та інші it-girls початку 2010-х років, які "роздавали" стилю, полюбляли А-подібний силует. Сукні та мініспідниці яскраві представники гардеробу тусовочної епохи. Сьогодні на ринку представлені універсальні та сучасні варіанти, і є так багато способів стилізувати їх, не повертаючись до своїх альбомів у Facebook 2012 року.

Зої й досі обожнює такий силует Фото з Instagram

Джинсові шорти

Короткі джинсові шорти, звичайно, елемент більш теплої пори року, проте архівні фото з прив’язкою до indie sleaze пропонують нам й інший погляд на цю історію. Культове комбо тих років – шорти, високі гольфи, шуба і грубі чоботи. Можна ще додати рвані колготки, і ви готові.

Indie sleaze нікуди без цього елементу Фото з Instagram

Чоботи

Грубі чоботи з відсилкою до панку були фаворитами інді стилю. Цікаво, що вони й досі залишаються такими ж улюбленими, а сучасні ікони стилю типу Белли Хадід, носять їх постійно та поєднують з чим завгодно.

Час додати трохи бунтарства у своє життя Фото з Instagram

Водночас, бунтарські чоботи були дуже популярними на початку 2010-х у поєднанні з шортами та міні-сукнями в стилі бохо.

Чоботи з гольфами - чудове поєднання Фото з Instagram

Нагадаємо, що 70-ті роки сповнені надихаючих образів, які є актуальними і сьогодні. В той час як тренд на максималізм зʼявився, щоб врятувати нас від бежевих мінімалістичних буднів.