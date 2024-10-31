19-річна дочка Бадоєва оголила плечі для фото, а він назвався її фанатом

ТаблоID 31 жовтня, 12:45
Лоліта Бадоєва

Бадоєв помилувався дочкою

Фото з Instagram

Режисер Алан Бадоєв похвалився креативними фото своєї 19-річної дочки Лоліти.

Гордий татко виклав їх у сторіс свого Instagram та запитав, де записуватися у фанклуб доні.

Для фотообразу дівчина обрала сіру трикотажну спідницю максі та кофтинку молочного кольору, яку кокетливо приспустила, оголивши плечі і декольте. Виразну талію Лоліта підкреслила акцентним трендовим ременем.


Дочка Бадоєва

Дівчина стає все більше схожою на свою маму

Раніше дочка Бадоєва хотіла стати режисеркою. Про що він розповідав в одному зі своїх інтерв'ю, називаючи її нігілісткою з талановитим смаком.

Лоліта дочка Алана Бадоєва

А креативом Лола вся в тата

Та поки дівчина обирає нетривіальні пози для фото, її мати Жанна Бадоєва не втомлюється працювати на пропагандистському "Первом канале".

Дочка Алана і Жанни Бадоєвих

Як відомо, Алана і Жанна розлучилися у 2012 році, і їхня спільна дочка Лоліта переїхала в Італію разом з мамою. Незважаючи на минуле, Бадоєв вважає себе батьком двох дітей, адже так само має теплі стосунки з сином від минулого шлюбу Жанни, Борисом. Про теплі відносини з дітьми та рідкі зустрічі ТаблоID писав раніше.

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Алан Бадоєв
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