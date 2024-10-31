19-річна дочка Бадоєва оголила плечі для фото, а він назвався її фанатом
Режисер Алан Бадоєв похвалився креативними фото своєї 19-річної дочки Лоліти.
Гордий татко виклав їх у сторіс свого Instagram та запитав, де записуватися у фанклуб доні.
Для фотообразу дівчина обрала сіру трикотажну спідницю максі та кофтинку молочного кольору, яку кокетливо приспустила, оголивши плечі і декольте. Виразну талію Лоліта підкреслила акцентним трендовим ременем.
Раніше дочка Бадоєва хотіла стати режисеркою. Про що він розповідав в одному зі своїх інтерв'ю, називаючи її нігілісткою з талановитим смаком.
Та поки дівчина обирає нетривіальні пози для фото, її мати Жанна Бадоєва не втомлюється працювати на пропагандистському "Первом канале".
Як відомо, Алана і Жанна розлучилися у 2012 році, і їхня спільна дочка Лоліта переїхала в Італію разом з мамою. Незважаючи на минуле, Бадоєв вважає себе батьком двох дітей, адже так само має теплі стосунки з сином від минулого шлюбу Жанни, Борисом. Про теплі відносини з дітьми та рідкі зустрічі ТаблоID писав раніше.