"Немов вистрілили у серце": Шаманська публічно звинуватила свого екса Ханумака у "зомбуванні" їхнього сина

Блогерка Аліна Шаманська заявила, що її ексчоловік комік Руслан Ханумак напередодні Великодня "зазомбував" їхнього спільного сина.

Про це вона написала у своєму Instagram.

У своїх сторіс Аліна опублікувала текст на чорному тлі, у якому пригрозила Руслану.

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"Більше так жити і мовчати я не можу. Або воно мене вб'є зсередини, або я почну боротьбу. Ти за все заплатиш, Ханумак", - написала вона.

Аліна публічно звернулася до колишнього

Шаманська пояснила, що її сина Артура не повернули додому.

"Я не з сином. Вчора його не повернули додому, а сьогодні, коли я приїхала його забирати, то не впізнала свою дитину. Він втікав, плакав і говорив, що не хоче їхати зі мною. Щоб не травмувати його я сіла в авто і поїхала додому одна", - розповіла блогерка.

Аліна запевняє, що в такій поведінці сина винен її колишній чоловік.

"Відчуття, немов мені вистрілили у серце, але я лишилася живою. Мені надскладно уявити, як можна за добу зазомбувати дитину, щоб вона себе так поводила. Це вже щось більше, аніж маніпуляція. Мені дуже страшно за стан та психіку сина", - додала Шаманська.

Блогерка звинуватила свого екса в тому, що той накрутив її сина проти неї

Блогерка також показала відео з сином, на якому він говорить, що "радий, що ти така добра мамочка" і з дитячою любов'ю обіймає її.

"Мій син - це найніжніший у світі хлопчик, який любить і обожнює свою мамочку. Тому, бачити його сьогодні геть іншим - це дійсно як постріл у серце. Це можуть зрозуміти лише мами", - заявила вона.

Аліна показала підписникам миле відео з сином

Влітку минулого року колишній "кварталівець" Руслан Ханумак виїхав за кордон під час військового стану, чим викликав неймовірний скандал в українському просторі.

Зазначалося, що він виїхав до свого сина, однак той згодом повернувся в Україну.

До речі, хейтери накинулися на Аліну після виїзду Руслана, тож їй доводилося розповідати про їхнє розлучення та просити українців не ототожнювати її з ексом.