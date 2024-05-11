Непристебнута ексдружина Тищенка влаштувала караоке за кермом. Відео

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська за кермом й без паска безпеки показала, як потрібно "починати день правильно".

Відео Алла поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Барановська у оверсайз футболці та шортах молочного кольору їде у машині, вона не пристебнута, але весело співає під трек Наді Дорофєєвої та Михайла Лебіги.

Скріншот з Instagram Алли Барановської

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"Дівчата, починаємо кожен день правильно. З емоційного розвантаження. Оля сказала, що моє караоке у машині має стати окремою рубрикою тут", - написала Алла під відео.

Під відео підписники Барановської зауважили, що потрібно не тільки "починати правильно день", але й пристібатися у машині.

"Пристібаюсь завжди, не хвилюйтеся. Тут футболку берегла для зйомки наступної, keep calm (зберігайте спокій, - ред.)", - відповіла вона.

До речі, якби Аллу зупинила поліція вона б понесла адміністративне покарання. Згідно чинного законодавства за їзду без паска безпеки передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Нагадаємо, Алла Барановська та Микола Тищенко повідомили про розлучення у січні цього року.

Як відомо, розставання пари може бути фейковим. Тищенко якось навідувався до Ужгорода у справах. І так сталося, що зупинявся він в тому самому ЖК, де живе його нібито колишня дружина Алла з сином Давидом.