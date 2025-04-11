Павлік із Репяховою, Ребрик та Цибульська засвітилися на презентації проєкту Анатоліча
10-го квітня у стінах дитячого кінотеатру "Кадр", заснованому ще в 1950-х роках, відбулася презентація проєкту Анатолія Анатоліча "Коли я був маленьким".
Як зазначає автор, цей проєкт - більше, ніж просто шоу про спогади. Це розмова про те, як формується особистість, які події та люди впливають на наші мрії, вибір і майбутнє.
І першим героєм Анатоліча став телеведучий Андрій Бєдняков, який дав повний ексклюзив про своє дитинство. Він згадує рідний Маріуполь, родину, перші радості та травми. Вперше так глибоко говорить про маму й тата, про біль втрат і силу коріння.
Проєкт "Коли я був маленьким" шукає відповіді на головне питання: в чому "винне" дитинство? Як воно формує людей, які сьогодні змінюють цей світ?
"Сьогодні ми презентуємо наші зміни. І мої особисті також. Мені сорок. Цей вік — непростий період внутрішніх і зовнішніх трансформацій. Останній час я довго шукав себе в YouTube, експериментував із форматами, пробував різні підходи. І ось, нарешті, мені здається, що знайшов щось справді своє", - зізнався Толік.
Привітати Анатоліча з новим етапом завітали його друзі: Віталій Козловський із дружиною Юлею Бакуменко, Раміна Есхакзай, Антон Птушкін, Оля Цибульська, Лілія Ребрик, Віктор Павлік із дружиною Катериною Репяховою та багато інших.
До речі, Андрія Бєднякова на презентації чомусь не було.
Нагадаємо, місяць тому Лілія Ребрик із родиною влаштовувала свято з нагоди першого дня народження дочки Аделі, і її хрещений батько Анатоліч теж там був.
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