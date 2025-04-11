Павлік із Репяховою, Ребрик та Цибульська засвітилися на презентації проєкту Анатоліча

Анатоліч з дружиною і дочками презентував новий проєкт

10-го квітня у стінах дитячого кінотеатру "Кадр", заснованому ще в 1950-х роках, відбулася презентація проєкту Анатолія Анатоліча "Коли я був маленьким".

Як зазначає автор, цей проєкт - більше, ніж просто шоу про спогади. Це розмова про те, як формується особистість, які події та люди впливають на наші мрії, вибір і майбутнє.

І першим героєм Анатоліча став телеведучий Андрій Бєдняков, який дав повний ексклюзив про своє дитинство. Він згадує рідний Маріуполь, родину, перші радості та травми. Вперше так глибоко говорить про маму й тата, про біль втрат і силу коріння.

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Проєкт "Коли я був маленьким" шукає відповіді на головне питання: в чому "винне" дитинство? Як воно формує людей, які сьогодні змінюють цей світ?

"Сьогодні ми презентуємо наші зміни. І мої особисті також. Мені сорок. Цей вік — непростий період внутрішніх і зовнішніх трансформацій. Останній час я довго шукав себе в YouTube, експериментував із форматами, пробував різні підходи. І ось, нарешті, мені здається, що знайшов щось справді своє", - зізнався Толік.

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Привітати Анатоліча з новим етапом завітали його друзі: Віталій Козловський із дружиною Юлею Бакуменко, Раміна Есхакзай, Антон Птушкін, Оля Цибульська, Лілія Ребрик, Віктор Павлік із дружиною Катериною Репяховою та багато інших.

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Це фото цікаве тим, що на задньому плані нинішня дружина Козловського Юлія стоїть у компанії екснареченої Віталіка - Раміни. Як відомо, роман співака з Раміною був дуже схожий на піар-акцію

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До речі, Андрія Бєднякова на презентації чомусь не було.

Нагадаємо, місяць тому Лілія Ребрик із родиною влаштовувала свято з нагоди першого дня народження дочки Аделі, і її хрещений батько Анатоліч теж там був.