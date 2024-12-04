"У мене своє бачення": Раміна розказала, чи планує дітей від коханого-військового

Блогерка Раміна Есхакзай, яка перебуває у стосунках з військовим, розказала про майбутнє з ним.

Зокрема Раміна відповіла на запитання підписників, чи планує дітей зі своїм коханим.

"Можливо, колись я захочу мати власну дитину, але поки з 16 років моє бачення не змінилося. Я або взагалі не буду мати своїх біологічних дітей, або щось зміниться. Наразі думка така: колись я всиновлю дитину", - відповіла Раміна.

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Блогерка вже неодноразово зазначала, що вона чайлдфрі

"На початку кожних стосунків я ставлю фундаментальні питання, які впливають на подальший вибір партнера. Якщо людина хоче велику сім'ю та дітей, ми не зможемо бути разом, бо я ніколи не мріяла про велику родину та дітей. Мій партнер збігається зі мною в поглядах. Народжувати для когось я не буду. У мене своє бачення життя. Якщо захочу мати дитину та буду готова до цієї відповідальності – звичайно. Але це має бути моє бажання, а не тому що партнер дуже попросив", - додала вона.

Есхакзай розказувала, що після закінчення стосунків з юристом Євгеном Проніним, вона хотіла зустрічатися з чоловіком, який був би дотичним до війни.

Днями вона пригадувала, як розпочався її роман з військовим та розповідала, як проходять їхні зустрічі.